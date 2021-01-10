https://ria.ru/20210110/transport-1592461210.html

Собянин рассказал, какие обновления ждут общественный транспорт

Собянин рассказал, какие обновления ждут общественный транспорт

Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T14:02

2021-01-10T14:02

2021-01-10T14:02

сергей собянин

москва

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207365_0:0:2990:1681_1920x0_80_0_0_90997fcc9e10f5109953fde10e92e82e.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин добавил, что на сегодняшний день автобусный парк Москвы обновлен на 100%, трамвайный - на 78%, а метро - на 63%. Поезда на Московских центральных диаметрах полностью заменили.Кроме того, Собянин подчеркнул, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе.Он подчеркнул, что через 10 лет весь парк столичного транспорта должен стать экологически чистым.

https://ria.ru/20210108/poezda-1592314171.html

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, европа, общество