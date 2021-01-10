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Собянин рассказал, какие обновления ждут общественный транспорт
Собянин рассказал, какие обновления ждут общественный транспорт
Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T14:02
2021-01-10T14:02
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москва
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Собянин добавил, что на сегодняшний день автобусный парк Москвы обновлен на 100%, трамвайный - на 78%, а метро - на 63%. Поезда на Московских центральных диаметрах полностью заменили.Кроме того, Собянин подчеркнул, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе.Он подчеркнул, что через 10 лет весь парк столичного транспорта должен стать экологически чистым.
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сергей собянин, москва, европа, общество

Собянин рассказал, какие обновления ждут общественный транспорт

14:02 10.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", - написал он в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Собянин добавил, что на сегодняшний день автобусный парк Москвы обновлен на 100%, трамвайный - на 78%, а метро - на 63%. Поезда на Московских центральных диаметрах полностью заменили.
Кроме того, Собянин подчеркнул, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе.
"В 2021 году запланирована поставка: 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам, более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, 400 электробусов", - написал Собянин.
Он подчеркнул, что через 10 лет весь парк столичного транспорта должен стать экологически чистым.
 
Сергей СобянинМоскваЕвропаОбщество
 
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