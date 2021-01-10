https://ria.ru/20210110/tramp-1592482133.html

Сенатор-республиканец Туми призвал Трампа уйти в отставку

Сенатор-республиканец Туми призвал Трампа уйти в отставку

Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал своего однопартийца президента Дональда Трампа уйти в отставку. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:36

2021-01-10T17:36

2021-01-10T17:36

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал своего однопартийца президента Дональда Трампа уйти в отставку."Я думаю, что президент совершил правонарушения, заслуживающие импичмента, но не знаю, будет ли возможно на практике обеспечить импичмент за оставшиеся дни", - уточнил Туми.По его словам, как бы быстро ни действовали палата представителей и сенат, они могут не успеть объявить Трампу импичмент до 20 января, когда в должность должен вступить избранный президент Джо Байден. При этом возможность объявить импичмент Трампу после ухода с поста выглядит сомнительно с точки зрения конституции, уточнил Туми.Демократы планируют добиться импичмента Трампу либо отстранить его по 25-й поправке к Конституции США за неспособность руководить страной, если на это согласится кабинет.Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утвержден президентом примерно с пятичасовой задержкой.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире