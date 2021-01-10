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https://ria.ru/20210110/tramp-1592482133.html
Сенатор-республиканец Туми призвал Трампа уйти в отставку
Сенатор-республиканец Туми призвал Трампа уйти в отставку
Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал своего однопартийца президента Дональда Трампа уйти в отставку. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:36
2021-01-10T17:36
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал своего однопартийца президента Дональда Трампа уйти в отставку."Я думаю, что президент совершил правонарушения, заслуживающие импичмента, но не знаю, будет ли возможно на практике обеспечить импичмент за оставшиеся дни", - уточнил Туми.По его словам, как бы быстро ни действовали палата представителей и сенат, они могут не успеть объявить Трампу импичмент до 20 января, когда в должность должен вступить избранный президент Джо Байден. При этом возможность объявить импичмент Трампу после ухода с поста выглядит сомнительно с точки зрения конституции, уточнил Туми.Демократы планируют добиться импичмента Трампу либо отстранить его по 25-й поправке к Конституции США за неспособность руководить страной, если на это согласится кабинет.Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утвержден президентом примерно с пятичасовой задержкой.
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Сенатор-республиканец Туми призвал Трампа уйти в отставку

17:36 10.01.2021
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Сенатор-республиканец от Пенсильвании Пэт Туми призвал своего однопартийца президента Дональда Трампа уйти в отставку.

"Лучший путь вперед - это чтобы этот человек оказался для нас в зеркалах заднего вида… На данный момент может не оказаться подходящего пути к импичменту, но, конечно, он может уйти в отставку, и это было бы очень хорошим исходом дела", - сказал Туми в интервью CNN.

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"Я думаю, что президент совершил правонарушения, заслуживающие импичмента, но не знаю, будет ли возможно на практике обеспечить импичмент за оставшиеся дни", - уточнил Туми.
По его словам, как бы быстро ни действовали палата представителей и сенат, они могут не успеть объявить Трампу импичмент до 20 января, когда в должность должен вступить избранный президент Джо Байден. При этом возможность объявить импичмент Трампу после ухода с поста выглядит сомнительно с точки зрения конституции, уточнил Туми.
Демократы планируют добиться импичмента Трампу либо отстранить его по 25-й поправке к Конституции США за неспособность руководить страной, если на это согласится кабинет.
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Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве толпы, которая 6 января ворвалась в здание Капитолия США и устроила там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утвержден президентом примерно с пятичасовой задержкой.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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