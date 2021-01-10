https://ria.ru/20210110/tramp-1592442772.html
Американские дипломаты требуют от Помпео осудить Трампа из-за беспорядков
Американские дипломаты требуют от Помпео осудить Трампа из-за беспорядков
Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего президента Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:05
2021-01-10T10:05
2021-01-10T11:35
захват капитолия в вашингтоне
майк помпео
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего президента Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".Как отмечает телеканал, письмо подписали около ста дипломатов, вскоре его отправят Помпео.Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию, чтобы "поддержать слабых республиканцев".После этого его сторонники осадили Капитолий, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Заседание сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов и конгрессменов эвакуировали. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.Трамп направил к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к порядку. Несколько часов спустя протестующих выдворили из здания, обе палаты возобновили заседание и в результате утвердили избрание Джо Байдена президентом. Его инаугурация намечена на 20 января.Трамп осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Тем не менее конгрессмены от Демократической партии обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Трампу грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.
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майк помпео, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео
осудить действующего президента Дональда Трампа
за беспорядки в здании Капитолия
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.
В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".
"Важно, чтобы мы сообщили миру, что в нашей системе никто, даже президент, не стоит выше закона и не имеет иммунитета от общественной критики", — пишут дипломаты.
Как отмечает телеканал, письмо подписали около ста дипломатов, вскоре его отправят Помпео.
Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне
беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию, чтобы "поддержать слабых республиканцев".
После этого его сторонники осадили Капитолий, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Заседание сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов и конгрессменов эвакуировали. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.
Трамп направил к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к порядку. Несколько часов спустя протестующих выдворили из здания, обе палаты возобновили заседание и в результате утвердили избрание Джо Байдена
президентом. Его инаугурация намечена на 20 января.
Трамп осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Тем не менее конгрессмены от Демократической партии обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Трампу грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.
Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.