https://ria.ru/20210110/tramp-1592442772.html

Американские дипломаты требуют от Помпео осудить Трампа из-за беспорядков

Американские дипломаты требуют от Помпео осудить Трампа из-за беспорядков

Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего президента Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T10:05

2021-01-10T10:05

2021-01-10T11:35

захват капитолия в вашингтоне

майк помпео

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американские дипломаты призывают госсекретаря Майка Помпео осудить действующего президента Дональда Трампа за беспорядки в здании Капитолия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на подготовленный дипломатами документ.В письме говорится, что Госдепартамент "должен прямо осудить роль президента Трампа в жестоком нападении на американское правительство и упомянуть его по имени".Как отмечает телеканал, письмо подписали около ста дипломатов, вскоре его отправят Помпео.Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию, чтобы "поддержать слабых республиканцев".После этого его сторонники осадили Капитолий, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Заседание сената и палаты представителей пришлось прервать, сенаторов и конгрессменов эвакуировали. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.Трамп направил к Капитолию Национальную гвардию, а своих сторонников призвал к порядку. Несколько часов спустя протестующих выдворили из здания, обе палаты возобновили заседание и в результате утвердили избрание Джо Байдена президентом. Его инаугурация намечена на 20 января.Трамп осудил действия протестующих и пообещал, что они заплатят за нарушение закона. Тем не менее конгрессмены от Демократической партии обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу. Трампу грозит импичмент, а также отстранение от власти по 25-й поправке к Конституции.Два министра из кабинета Трампа в знак протеста ушли в отставку. Избранный президент Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210110/tramp-1592439359.html

https://ria.ru/20210110/tramp-1592406281.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире