Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться
09:47 10.01.2021 (обновлено: 13:52 10.01.2021)
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить Капитолий.
"Им же теперь его убивать придется или сажать", — сказал Сатановский.
Он аргументировал свое мнение тем, что Трампа в Соединенных Штатах поддерживает почти половина всех избирателей, которые сейчас возмущены происходящим. Сатановский считает, что Трамп, обладая бойцовским характером, не сможет смириться с обидой поражения и не остановится.
При этом эксперт подчеркнул, что в американской истории уже происходили государственные перевороты, например президентские выборы 1876 года.
Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию. Его сторонники действительно направились к зданию конгресса, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.
Спустя несколько часов спецназ вытеснил протестующих из здания, а сенат и палата представителей возобновили заседание и утвердили победу Джо Байдена на выборах.
Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и призвали отстранить его от власти: либо по процедуре импичмента, либо по 25-й поправке к конституции. Крупные соцсети заблокировали аккаунты Трампа, лишив его возможности общаться с избирателями.