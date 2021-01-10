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Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться
Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться
Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T09:47
2021-01-10T13:52
дональд трамп
евгений сатановский
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить Капитолий.Он аргументировал свое мнение тем, что Трампа в Соединенных Штатах поддерживает почти половина всех избирателей, которые сейчас возмущены происходящим. Сатановский считает, что Трамп, обладая бойцовским характером, не сможет смириться с обидой поражения и не остановится. При этом эксперт подчеркнул, что в американской истории уже происходили государственные перевороты, например президентские выборы 1876 года.Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию. Его сторонники действительно направились к зданию конгресса, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.Спустя несколько часов спецназ вытеснил протестующих из здания, а сенат и палата представителей возобновили заседание и утвердили победу Джо Байдена на выборах. Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и призвали отстранить его от власти: либо по процедуре импичмента, либо по 25-й поправке к конституции. Крупные соцсети заблокировали аккаунты Трампа, лишив его возможности общаться с избирателями.
https://ria.ru/20210109/trolling-1592423340.html
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дональд трамп, евгений сатановский, джо байден, сша, в мире

Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться

09:47 10.01.2021 (обновлено: 13:52 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить Капитолий.
"Им же теперь его убивать придется или сажать", — сказал Сатановский.
Он аргументировал свое мнение тем, что Трампа в Соединенных Штатах поддерживает почти половина всех избирателей, которые сейчас возмущены происходящим. Сатановский считает, что Трамп, обладая бойцовским характером, не сможет смириться с обидой поражения и не остановится.
При этом эксперт подчеркнул, что в американской истории уже происходили государственные перевороты, например президентские выборы 1876 года.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 21:01Захват Капитолия в Вашингтоне
Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter
Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию. Его сторонники действительно направились к зданию конгресса, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.
Спустя несколько часов спецназ вытеснил протестующих из здания, а сенат и палата представителей возобновили заседание и утвердили победу Джо Байдена на выборах.
Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и призвали отстранить его от власти: либо по процедуре импичмента, либо по 25-й поправке к конституции. Крупные соцсети заблокировали аккаунты Трампа, лишив его возможности общаться с избирателями.
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