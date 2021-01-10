https://ria.ru/20210110/tramp-1592441331.html

Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться

Сатановский заявил, что от Трампа захотят избавиться

Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T09:47

2021-01-10T09:47

2021-01-10T13:52

дональд трамп

евгений сатановский

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE" высказал мнение о дальнейшей судьбе Дональда Трампа после того, как его сторонники попытались захватить Капитолий.Он аргументировал свое мнение тем, что Трампа в Соединенных Штатах поддерживает почти половина всех избирателей, которые сейчас возмущены происходящим. Сатановский считает, что Трамп, обладая бойцовским характером, не сможет смириться с обидой поражения и не остановится. При этом эксперт подчеркнул, что в американской истории уже происходили государственные перевороты, например президентские выборы 1876 года.Шестого января сторонники Трампа устроили в Вашингтоне беспрецедентные беспорядки. В этот день конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. Трамп, выступивший на многотысячном митинге своих сторонников, в очередной раз заявил, что выборы сфальсифицированы, и призвал идти к Капитолию. Его сторонники действительно направились к зданию конгресса, вступили в стычки с полицией, а затем ворвались в сам Капитолий. Полиция применила против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Зданию нанесли материальный ущерб.Спустя несколько часов спецназ вытеснил протестующих из здания, а сенат и палата представителей возобновили заседание и утвердили победу Джо Байдена на выборах. Представители Демократической партии обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и призвали отстранить его от власти: либо по процедуре импичмента, либо по 25-й поправке к конституции. Крупные соцсети заблокировали аккаунты Трампа, лишив его возможности общаться с избирателями.

https://ria.ru/20210109/trolling-1592423340.html

https://ria.ru/20210109/nhfvg-1592418544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, евгений сатановский, джо байден, сша, в мире