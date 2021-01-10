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https://ria.ru/20210110/testy-1592451655.html
Большинство ПЦР-тестов на Украине произведены в России, заявил эксперт
Большинство ПЦР-тестов на Украине произведены в России, заявил эксперт
В 90 процентах случаев ПЦР-тесты, использующиеся на Украине для выявления COVID-19, произведены в России, написал в фейсбуке директор украинского Института... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:06
2021-01-10T16:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
владимир степанов
юрий кравченко
киев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 90 процентах случаев ПЦР-тесты, использующиеся на Украине для выявления COVID-19, произведены в России, написал в фейсбуке директор украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко."Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!" — заявил он.Российские тест-системы, по словам Кравченко, используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Кроме того, тесты от харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.Кравченко напомнил, что согласно украинскому законодательству вакцины и диагностикумы — это медицинские иммунобиологические препараты."Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя! К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, прекратите врать украинскому народу!" — призвал Кравченко.Ранее стало известно, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Однако власти Украины отказываются покупать вакцину российского производства. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России.На Украине это решение подвергли резкой критике. Так, глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал позицию Минздрава по этому вопросу "маразматическим трепом". На сайте Владимира Зеленского и вовсе появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V".При этом президент России Владимир Путин заявлял, что поставка препарата Киеву возможна, однако нужно обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591933252.html
https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591862446.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, оппозиционная платформа - за жизнь, владимир степанов, юрий кравченко, киев, украина, в мире

Большинство ПЦР-тестов на Украине произведены в России, заявил эксперт

12:06 10.01.2021 (обновлено: 16:24 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В 90 процентах случаев ПЦР-тесты, использующиеся на Украине для выявления COVID-19, произведены в России, написал в фейсбуке директор украинского Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!" — заявил он.
Российские тест-системы, по словам Кравченко, используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Кроме того, тесты от харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
Кравченко напомнил, что согласно украинскому законодательству вакцины и диагностикумы — это медицинские иммунобиологические препараты.
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"Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя! К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, прекратите врать украинскому народу!" — призвал Кравченко.
Ранее стало известно, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Однако власти Украины отказываются покупать вакцину российского производства. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России.
На Украине это решение подвергли резкой критике. Так, глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал позицию Минздрава по этому вопросу "маразматическим трепом". На сайте Владимира Зеленского и вовсе появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V".
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что поставка препарата Киеву возможна, однако нужно обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОппозиционная платформа - За жизньВладимир СтепановЮрий КравченкоКиевУкраинаВ мире
 
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