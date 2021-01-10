Большинство ПЦР-тестов на Украине произведены в России, заявил эксперт
12:06 10.01.2021 (обновлено: 16:24 10.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
"Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины "Спутник V" и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства!" — заявил он.
Российские тест-системы, по словам Кравченко, используются как в частной, так и в бюджетной сфере. Кроме того, тесты от харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.
Кравченко напомнил, что согласно украинскому законодательству вакцины и диагностикумы — это медицинские иммунобиологические препараты.
"Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя! К чему я это написал? Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Виктор Ляшко, Арсен Жумадилов, прекратите врать украинскому народу!" — призвал Кравченко.
Ранее стало известно, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Однако власти Украины отказываются покупать вакцину российского производства. Так, глава МИД страны Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России.
На Украине это решение подвергли резкой критике. Так, глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал позицию Минздрава по этому вопросу "маразматическим трепом". На сайте Владимира Зеленского и вовсе появилась петиция с требованием обеспечить украинцев российской вакциной "Спутник V".
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что поставка препарата Киеву возможна, однако нужно обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос.
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