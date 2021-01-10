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Омский студент повредил руку после очередного интернет-сеанса на березе
Омский студент повредил руку после очередного интернет-сеанса на березе
Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на березу, сообщил РИА Новости, что повредил руку, когда РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:24
2021-01-10T10:24
2021-01-10T14:59
омск
общество
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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на березу, сообщил РИА Новости, что повредил руку, когда спрыгивал после очередного интернет-сеанса.Житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни. Губернатор встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Тринадцатого декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому как вышка, которую обещал установить губернатор, появится только к апрелю 2021 года."Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно", — написал Дудоладов в посте Instagram в воскресенье, но затем удалил пост.Студент подтвердил РИА Новости, что повредил руку. "Да, вчера выходил в интернет, чтобы записать ролики. Неудачно спрыгнул с дерева. Рука ночью болела, но в целом все нормально. Я жив, работаю", — рассказал Дудоладов.Он добавил, что через восемь дней у него заканчиваются каникулы, и он вернется в Омск в институт, где продолжит обучение в очной форме.
https://ria.ru/20201226/internet-1590904776.html
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омск, общество
ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в интернет, забравшись на березу, сообщил РИА Новости, что повредил руку, когда спрыгивал после очередного интернет-сеанса.
Житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "омский колхозник", в соцсети TikTok в ноябре 2020 года обратился к губернатору Александру Буркову и рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта: чтобы поймать сеть, ему приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни. Губернатор встретился со студентом. Они договорились, что вопрос с интернетом в деревне блогера и еще в двух соседних селах решится к концу 2020 года. Тринадцатого декабря тиктокер заявил, что до конца этого года "с березы не слезет", потому как вышка, которую обещал установить губернатор, появится только к апрелю 2021 года.
"Сегодня впервые я сорвался с одной из веток и вывихнул руку. Надеюсь, несерьезно", — написал Дудоладов в посте Instagram в воскресенье, но затем удалил пост.
Студент подтвердил РИА Новости, что повредил руку. "Да, вчера выходил в интернет, чтобы записать ролики. Неудачно спрыгнул с дерева. Рука ночью болела, но в целом все нормально. Я жив, работаю", — рассказал Дудоладов.
Он добавил, что через восемь дней у него заканчиваются каникулы, и он вернется в Омск
в институт, где продолжит обучение в очной форме.