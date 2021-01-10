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В США мужчина устроил стрельбу, пять человек погибли

В США мужчина устроил стрельбу, пять человек погибли

Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T09:58

2021-01-10T09:58

2021-01-10T12:18

иллинойс

чикаго

эванстон

сша

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.Первое убийство злоумышленник совершил в Чикаго — он застрелил в гараже 30-летнего местного жителя, который сидел в автомобиле. Как сообщили в полиции, убитый был студентом Чикагского университета.Десять минут спустя стрелок убил охранника в жилом доме и 77-летнюю женщину. Затем он угнал автомобиль, а некоторое время спустя ограбил магазин, где застрелил 20-летнего молодого человека. При этом пострадала 81-летняя женщина — ее госпитализировали с ранением.После этого преступник напал на 15-летнюю девочку, которая ехала в матерью в автомобиле. Девочка находится в больнице в критическом состоянии. Затем злоумышленник вернулся в ограбленный магазин, где устроил перестрелку с полицейским. Кроме того, он попытался ограбить аптеку в городе Эванстон. Полицейские получили сигнал о стрельбе и приехали на вызов, но мужчина сбежал с места преступления в ресторан. Там он взял в заложники женщину, а затем выстрелил ей в голову. Она скончалась в больнице.В перестрелке с полицией Эванстона злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.Как заявила в Twitter местная полиция, сейчас угрозы для общественности нет. Каковы были мотивы преступника, пока не сообщается.Эванстон входит в состав округа Кук, административным центром которого является Чикаго.

https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574027488.html

иллинойс

чикаго

эванстон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иллинойс, чикаго, эванстон, сша, в мире