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В США мужчина устроил стрельбу, пять человек погибли
В США мужчина устроил стрельбу, пять человек погибли
Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T09:58
2021-01-10T12:18
иллинойс
чикаго
эванстон
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.Первое убийство злоумышленник совершил в Чикаго — он застрелил в гараже 30-летнего местного жителя, который сидел в автомобиле. Как сообщили в полиции, убитый был студентом Чикагского университета.Десять минут спустя стрелок убил охранника в жилом доме и 77-летнюю женщину. Затем он угнал автомобиль, а некоторое время спустя ограбил магазин, где застрелил 20-летнего молодого человека. При этом пострадала 81-летняя женщина — ее госпитализировали с ранением.После этого преступник напал на 15-летнюю девочку, которая ехала в матерью в автомобиле. Девочка находится в больнице в критическом состоянии. Затем злоумышленник вернулся в ограбленный магазин, где устроил перестрелку с полицейским. Кроме того, он попытался ограбить аптеку в городе Эванстон. Полицейские получили сигнал о стрельбе и приехали на вызов, но мужчина сбежал с места преступления в ресторан. Там он взял в заложники женщину, а затем выстрелил ей в голову. Она скончалась в больнице.В перестрелке с полицией Эванстона злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.Как заявила в Twitter местная полиция, сейчас угрозы для общественности нет. Каковы были мотивы преступника, пока не сообщается.Эванстон входит в состав округа Кук, административным центром которого является Чикаго.
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иллинойс, чикаго, эванстон, сша, в мире

В США мужчина устроил стрельбу, пять человек погибли

09:58 10.01.2021 (обновлено: 12:18 10.01.2021)
 
© AP Photo / M. Spencer GreenАвтомобиль полиции Чикаго, США
Автомобиль полиции Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / M. Spencer Green
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на власти.
Первое убийство злоумышленник совершил в Чикаго — он застрелил в гараже 30-летнего местного жителя, который сидел в автомобиле. Как сообщили в полиции, убитый был студентом Чикагского университета.
Десять минут спустя стрелок убил охранника в жилом доме и 77-летнюю женщину. Затем он угнал автомобиль, а некоторое время спустя ограбил магазин, где застрелил 20-летнего молодого человека. При этом пострадала 81-летняя женщина — ее госпитализировали с ранением.
После этого преступник напал на 15-летнюю девочку, которая ехала в матерью в автомобиле. Девочка находится в больнице в критическом состоянии. Затем злоумышленник вернулся в ограбленный магазин, где устроил перестрелку с полицейским.
Кроме того, он попытался ограбить аптеку в городе Эванстон. Полицейские получили сигнал о стрельбе и приехали на вызов, но мужчина сбежал с места преступления в ресторан. Там он взял в заложники женщину, а затем выстрелил ей в голову. Она скончалась в больнице.
В перестрелке с полицией Эванстона злоумышленник был ранен. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.
Как заявила в Twitter местная полиция, сейчас угрозы для общественности нет. Каковы были мотивы преступника, пока не сообщается.
Эванстон входит в состав округа Кук, административным центром которого является Чикаго.
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