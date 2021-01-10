https://ria.ru/20210110/sputnik-v-1592429661.html

Журналист NYT назвал вакцину "Спутник V" подлинным достижением

Журналист NYT назвал вакцину "Спутник V" подлинным достижением

Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T00:28

2021-01-10T00:28

2021-01-10T00:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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в мире

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением российских ученых.Он признался, что, у него были сомнения, прививаться ли после заявлений об одобрении вакцины еще до окончания последних стадий испытания. По словам журналиста, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за ее быстрой регистрации, а не из-за состава.Корреспондент назвал хорошими результаты испытаний вакцины, "что, похоже, можно назвать подлинным достижением российских ученых".Журналист также отметил доступность российской вакцины для населения.По словам Крамера, работа российских клиник в контексте вакцинации не затруднялась очередями или логистическими сбоями, "о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/sputnik-v-1592362161.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вашингтон, москва, сша, в мире