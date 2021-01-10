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Журналист NYT назвал вакцину "Спутник V" подлинным достижением
Журналист NYT назвал вакцину "Спутник V" подлинным достижением
Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T00:28
2021-01-10T00:39
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением российских ученых.Он признался, что, у него были сомнения, прививаться ли после заявлений об одобрении вакцины еще до окончания последних стадий испытания. По словам журналиста, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за ее быстрой регистрации, а не из-за состава.Корреспондент назвал хорошими результаты испытаний вакцины, "что, похоже, можно назвать подлинным достижением российских ученых".Журналист также отметил доступность российской вакцины для населения.По словам Крамера, работа российских клиник в контексте вакцинации не затруднялась очередями или логистическими сбоями, "о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вашингтон, москва, сша, в мире

Журналист NYT назвал вакцину "Спутник V" подлинным достижением

00:28 10.01.2021 (обновлено: 00:39 10.01.2021)
 
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер, работающий в Москве, привился вакциной "Спутник V" и назвал ее в своей публикации подлинным достижением российских ученых.
Он признался, что, у него были сомнения, прививаться ли после заявлений об одобрении вакцины еще до окончания последних стадий испытания. По словам журналиста, основные вопросы к вакцине со стороны скептиков возникали из-за ее быстрой регистрации, а не из-за состава.

"Несмотря на то, что опасения общества полностью не улеглись, а разработчики еще не обнародовали подробные данные о побочных эффектах, наблюдаемых в ходе испытаний, правительство России в настоящее время вакцинировало около миллиона своих граждан и экспортировало "Спутник V" в Белоруссию, Аргентину и другие страны, утверждая, что к настоящему времени обнаружились бы любые вредные побочные эффекты, которые не были замечены во время испытаний", — пишет автор.

Корреспондент назвал хорошими результаты испытаний вакцины, "что, похоже, можно назвать подлинным достижением российских ученых".
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Журналист также отметил доступность российской вакцины для населения.
"Другая причина, по которой я решил сделать прививку продуктом российской генной инженерии, была более простой: он был доступен", — указал он.
По словам Крамера, работа российских клиник в контексте вакцинации не затруднялась очередями или логистическими сбоями, "о которых сообщалось в пунктах вакцинации в США и других странах".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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