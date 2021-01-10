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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/sputnik-1592502553.html
Алжир первым в Африке зарегистрировал "Спутник V"
Алжир первым в Африке зарегистрировал "Спутник V"
Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T22:48
2021-01-10T23:56
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
южная корея
боливия
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
алжир (республика)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, эта республика стала "первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины".Там уточнили, что поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, поставки вакцины в Алжир позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.В Министерстве фармацевтической индустрии Алжира сообщили, что вакцинацию планируют начать в январе.По данным Минздрава, общее число случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 102 тысячи, включая около 69 тысяч выздоровлений и 2807 случаев с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, южная корея, боливия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, алжир (республика), в мире

Алжир первым в Африке зарегистрировал "Спутник V"

22:48 10.01.2021 (обновлено: 23:56 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Таким образом, эта республика стала "первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины".

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии", — добавили в фонде.

Там уточнили, что поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 18:02
Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, поставки вакцины в Алжир позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.
В Министерстве фармацевтической индустрии Алжира сообщили, что вакцинацию планируют начать в январе.
По данным Минздрава, общее число случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 102 тысячи, включая около 69 тысяч выздоровлений и 2807 случаев с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаЮжная КореяБоливияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Алжир (республика)В мире
 
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