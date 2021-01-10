https://ria.ru/20210110/sputnik-1592502553.html

Алжир первым в Африке зарегистрировал "Спутник V"

Алжир первым в Африке зарегистрировал "Спутник V"

Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:48

2021-01-10T22:48

2021-01-10T23:56

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

южная корея

боливия

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

алжир (республика)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Национальное агентство фармацевтической продукции Алжира зарегистрировало вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, эта республика стала "первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины".Там уточнили, что поставки обеспечат международные партнеры РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, поставки вакцины в Алжир позволят защитить здоровье граждан страны и обеспечить полное восстановление экономической деятельности.В Министерстве фармацевтической индустрии Алжира сообщили, что вакцинацию планируют начать в январе.По данным Минздрава, общее число случаев заражения коронавирусом в Алжире превысило 102 тысячи, включая около 69 тысяч выздоровлений и 2807 случаев с летальным исходом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

аргентина

южная корея

боливия

алжир (республика)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, южная корея, боливия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, алжир (республика), в мире