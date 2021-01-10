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Жапаров назвал Россию главным союзником
Жапаров назвал Россию главным союзником
Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:23
2021-01-10T20:26
садыр жапаров
киргизия
президентские выборы в киргизии — 2021
в мире
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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
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садыр жапаров, киргизия, президентские выборы в киргизии — 2021, в мире

Жапаров назвал Россию главным союзником

20:23 10.01.2021 (обновлено: 20:26 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров.

"Россия - наш стратегический партнер, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником", - заявил Жапаров на пресс-конференции в воскресенье.

Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров с супругой Айгуль Жапаровой после голосования на досрочных выборах президента - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 20:01
Жапаров пообещал не допустить политических гонений
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
 
Садыр ЖапаровКиргизияПрезидентские выборы в Киргизии — 2021В мире
 
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