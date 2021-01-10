Жапаров назвал Россию главным союзником
20:23 10.01.2021 (обновлено: 20:26 10.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке
БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров.
"Россия - наш стратегический партнер, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником", - заявил Жапаров на пресс-конференции в воскресенье.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.