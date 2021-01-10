https://ria.ru/20210110/soyuznik-1592495122.html

Жапаров назвал Россию главным союзником

Жапаров назвал Россию главным союзником

Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T20:23

2021-01-10T20:23

2021-01-10T20:26

садыр жапаров

киргизия

президентские выборы в киргизии — 2021

в мире

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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Россия является главным союзником Киргизии, заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров.В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.

https://ria.ru/20210110/zhaparov-1592492800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, киргизия, президентские выборы в киргизии — 2021, в мире