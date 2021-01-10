Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.
По словам специалиста, самые частые среди них — употребление алкоголя перед сном, дневной сон и прием лекарств без назначения врача. Также на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавируса.
"При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится", — считает Калинкин.
В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов подчеркнул, что коронавирусная инфекция может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в итоге приведет к нарушению сна. В этих случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.
"Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи", — уточнил Полуэктов.
Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.
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