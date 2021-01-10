https://ria.ru/20210110/son-1592436213.html

Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T07:21

2021-01-10T07:21

2021-01-10T07:21

елена царева

распространение нового коронавируса

александр калинкин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил полуэктов

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.По словам специалиста, самые частые среди них — употребление алкоголя перед сном, дневной сон и прием лекарств без назначения врача. Также на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавируса.В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов подчеркнул, что коронавирусная инфекция может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в итоге приведет к нарушению сна. В этих случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена царева, александр калинкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил полуэктов, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество