Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/son-1592436213.html
Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса
Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса
Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T07:21
2021-01-10T07:21
елена царева
распространение нового коронавируса
александр калинкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил полуэктов
здоровье
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.По словам специалиста, самые частые среди них — употребление алкоголя перед сном, дневной сон и прием лекарств без назначения врача. Также на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавируса.В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов подчеркнул, что коронавирусная инфекция может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в итоге приведет к нарушению сна. В этих случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_2492ce245e9d5cae663447faf0975d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена царева, александр калинкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил полуэктов, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса

07:21 10.01.2021
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / piotr_marcinski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Люди допускают ряд ошибок пытаясь восстановить сон после COVID-19 самостоятельно, заявил в беседе с РБК руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.
По словам специалиста, самые частые среди них — употребление алкоголя перед сном, дневной сон и прием лекарств без назначения врача. Также на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавируса.
"При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится", — считает Калинкин.
В свою очередь, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов подчеркнул, что коронавирусная инфекция может послужить толчком к декомпенсации психического заболевания, что в итоге приведет к нарушению сна. В этих случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу.
"Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи", — уточнил Полуэктов.
Невролог-сомнолог Елена Царева советует для восстановления сна нормализовать питание и включить в рацион минеральные добавки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бессонница - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
19 сентября 2020, 07:14
Мясников назвал улучшающие сон продукты
 
Распространение нового коронавирусаЕлена ЦареваАлександр КалинкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил ПолуэктовЗдоровьеМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния