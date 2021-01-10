Рассказ Путина о визите в Сирию взбудоражил арабоязычные СМИ
16:47 10.01.2021 (обновлено: 17:01 10.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад и президент РФ Владимир Путин в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рассказ о визите президента России Владимира Путина в 2020 году в Дамаск стал "темой номер один" в арабоязычных СМИ, пишет издание Donya-e-Eqtesad.
Автор статьи отметил, что внимание журналистов привлекло, в частности, то, что президент посетил Сирию в дни празднования православного Рождества. Издание акцентировало внимание и на решении Путина посетить не только православную церковь Святой Девы Марии, но и мечеть Омейядов — одну из крупнейших и старейших мечетей в мире.
Российский лидер отмечал, что захотел сделать это из-за хранения представителями ислама мощей Иоанна Крестителя. Путин выразил благодарность за сохранение христианских святынь и отметил близость двух религий, в основе которых лежат общие морально-нравственные ценности.
Визит Путина в Дамаск, подготовку которого держали в тайне, состоялся 7 января 2020 года. Во время поездки глава государства посетил командный пункт российской группировки войск в Сирии и провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Игорь Костюков вспомнил, что обеспечение безопасности президента во время поездки стало одной из сложнейших задач из-за множества "неясных моментов". Он рассказал, что работа по этому направлению осуществлялась Федеральной службой охраны и другими структурами, в том числе сирийскими партнерами, и консолидировалась в одном месте. При этом, по его словам, круг участвовавших в операции специалистов был предельно узок.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что президент сам принял решение поехать в Дамаск. Он отметил, что визит Путина показал гражданам Сирии и всему миру переход страны к новому этапу.
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