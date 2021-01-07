Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время посещения мечети Омейядов в Дамаске
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.
Путин 7 января 2020 года приехал в Дамаск. Он тогда отправился в командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии. После посещения командного пункта президенты РФ и Сирии осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнёс в дар коран XVII века. Затем глава РФ побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.
Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".
"Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.