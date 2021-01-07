https://ria.ru/20210107/siriya-1592228102.html

Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске

Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске

Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T12:52

2021-01-07T12:52

2021-01-07T12:52

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир путин

сирия

дамаск (город)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.Путин 7 января 2020 года приехал в Дамаск. Он тогда отправился в командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии. После посещения командного пункта президенты РФ и Сирии осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнёс в дар коран XVII века. Затем глава РФ побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций."Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1"."Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.

https://ria.ru/20210107/siriya-1592226677.html

https://ria.ru/20210107/putin-1592225588.html

сирия

дамаск (город)

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новости - религия и мировоззрение, владимир путин, сирия, дамаск (город)