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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210107/siriya-1592228102.html
Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске
Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске
Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T12:52
2021-01-07T12:52
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
сирия
дамаск (город)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.Путин 7 января 2020 года приехал в Дамаск. Он тогда отправился в командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии. После посещения командного пункта президенты РФ и Сирии осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнёс в дар коран XVII века. Затем глава РФ побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций."Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1"."Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.
https://ria.ru/20210107/siriya-1592226677.html
https://ria.ru/20210107/putin-1592225588.html
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новости - религия и мировоззрение, владимир путин, сирия, дамаск (город)

Путин рассказал, почему захотел посетить мечеть в Дамаске

12:52 07.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время посещения мечети Омейядов в Дамаске
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время посещения мечети Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил во время визита в Дамаск год назад посетить мечеть Омейядов.
Путин 7 января 2020 года приехал в Дамаск. Он тогда отправился в командный пункт группировки Вооружённых сил России в Сирии. После посещения командного пункта президенты РФ и Сирии осмотрели мечеть Омейядов, известную как Большая мечеть Дамаска, – одну из крупнейших и старейших мечетей в мире. На память о посещении мечети Владимир Путин преподнёс в дар коран XVII века. Затем глава РФ побывал в православной церкви Святой Девы Марии, где пообщался с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в командном пункте группировки Вооруженных Сил России в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Начальник Генштаба рассказал, как готовили визит Путина в Дамаск
Затем прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
"Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть, про которую вы сказали. Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире", - заявил он в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на телеканале "Россия 1".
"Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности, общечеловеческие гуманитарные ценности, вот это не может не вызывать интереса и уважения. Кстати, и благодарность в данном случае представителям ислама за сохранение христианских святынь. Встречи и там, и в мечети, и в церкви только подтвердили", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Сирию
 
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