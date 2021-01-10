https://ria.ru/20210110/shtraf-1592459570.html

Автоэксперт оценил появление нового штрафа для водителей

Автоэксперт оценил появление нового штрафа для водителей

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал появление штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам справедливым. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:37

2021-01-10T13:37

2021-01-10T22:43

россия

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581981768_0:201:3222:2013_1920x0_80_0_0_09c0bdb9418263fe9daf36f47298f744.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал появление штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам справедливым.Он отметил, что подобное наказание логично, так как на платных дорогах появляются пункты пропуска без шлагбаума, через которое некоторые проезжают без оплаты. По мнению эксперта, такие водители "считают себя умнее других".За такие действия, как считает Кадаков, человека нужно штрафовать. При этом эксперт подчеркнул, что число платных дорог выросло.Сегодня в России вступил в действие закон, который вводит штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления водителя освобождают от ответственности.Весной в России также появится и новый дорожный знак "Фотовидефиксация", предупреждающий о камерах. Он заменит таблички с изображением камеры. С 1 апреля вступят в силу и обновленные правила для сдачи экзаменов на водительские права.

https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, общество