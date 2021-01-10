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Автоэксперт оценил появление нового штрафа для водителей
Автоэксперт оценил появление нового штрафа для водителей
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал появление штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам справедливым. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:37
2021-01-10T13:37
2021-01-10T22:43
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT назвал появление штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам справедливым.Он отметил, что подобное наказание логично, так как на платных дорогах появляются пункты пропуска без шлагбаума, через которое некоторые проезжают без оплаты. По мнению эксперта, такие водители "считают себя умнее других".За такие действия, как считает Кадаков, человека нужно штрафовать. При этом эксперт подчеркнул, что число платных дорог выросло.Сегодня в России вступил в действие закон, который вводит штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления водителя освобождают от ответственности.Весной в России также появится и новый дорожный знак "Фотовидефиксация", предупреждающий о камерах. Он заменит таблички с изображением камеры. С 1 апреля вступят в силу и обновленные правила для сдачи экзаменов на водительские права.
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в беседе с RT
назвал появление штрафа за неоплаченный проезд по платным дорогам справедливым.
Он отметил, что подобное наказание логично, так как на платных дорогах появляются пункты пропуска без шлагбаума, через которое некоторые проезжают без оплаты. По мнению эксперта, такие водители "считают себя умнее других".
За такие действия, как считает Кадаков, человека нужно штрафовать.
При этом эксперт подчеркнул, что число платных дорог выросло.
"То, что если уж мы по ним едем, то должны платить все, — тоже правильно, поэтому штраф оправдан", — подытожил Кадаков.
Сегодня в России вступил в действие закон, который вводит штрафы за неоплату проезда по платной дороге. Штраф для водителей легковушек составляет 1,5 тысячи рублей, а для водителей автобусов и грузовиков — пять тысяч. При оплате в течение 20 дней с момента вынесения постановления водителя освобождают от ответственности.
Весной в России также появится и новый дорожный знак "Фотовидефиксация", предупреждающий о камерах. Он заменит таблички с изображением камеры. С 1 апреля вступят в силу и обновленные правила для сдачи экзаменов на водительские права.