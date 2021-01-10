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В России ввели новый штраф для водителей
В России ввели новый штраф для водителей
В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T02:00
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россия
авто
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.Также, если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года на российских дорогах появится новый знак, предупреждающий автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.Знак "Фотовидеофиксация" будeт устанавливать на автодорогах вне населенных пунктов в 150–300 метрах от начала снимаемого участка трассы, а также на въездах в поселения.Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
https://ria.ru/20210109/avto-1592368431.html
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россия, авто, общество

В России ввели новый штраф для водителей

02:00 10.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудник ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, вводящий штрафы за неоплату проезда по платной автодороге.
Законопроект опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог".
За подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.
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Кроме того, нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от ответственности, а дело о нарушении прекращается.
Также, если нарушение зафиксировали средствами фото- и видеофиксации несколько раз за сутки, то владелец транспортного средства не будет привлекаться к ответственности за второй и последующие случаи в течение суток.
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Ранее сообщалось, что с 1 марта 2021 года на российских дорогах появится новый знак, предупреждающий автомобилистов о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД.
Знак "Фотовидеофиксация" будeт устанавливать на автодорогах вне населенных пунктов в 150–300 метрах от начала снимаемого участка трассы, а также на въездах в поселения.
Предполагается, что новый знак заменит привычные таблички с изображением камеры.
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