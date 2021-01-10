https://ria.ru/20210110/shaurma-1592492285.html

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" вступил в перепалку с полицией

Владелец кафе с шаурмой "от Сталина" вступил в перепалку с полицией

Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, рассказал в эфире BFM о конфликте с сотрудниками полиции. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T19:53

2021-01-10T19:53

2021-01-10T20:57

россия

валерий фадеев

иосиф сталин (джугашвили)

москва

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Хозяин московского заведения общепита, названного в честь Иосифа Сталина, рассказал в эфире BFM о конфликте с сотрудниками полиции."Меня пытались заставить демонтировать все вывески, все надписи. Я отказался это делать", — сказал он.Предприниматель заявил, что сотрудники правоохранительных органов якобы пообещали сделать все возможное, чтобы шаурмичная перестала работать.Владелец точки отметил, что сейчас закрыл заведение, но планирует возобновить его работу, как только найдет нового повара. Предыдущий работник, по его словам, уволился из-за внимания СМИ.Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" подчеркнул, что дальнейшую судьбу точки должны решать жители района."Мне кажется, решение о закрытии должна принимать общественность, жители должны решать. Тема непростая, потому что Сталин — фигура непростая. <...> Эту тему не надо будить. На мой взгляд, как маркетинговый ход этот использовать неприлично", — сказал Фадеев.Кафе под названием Stalin Doner проработало один день. Его оформили портретами Сталина и тематическими надписями, а раздатчики были одеты в форму сотрудников НКВД.

https://ria.ru/20191222/1562693269.html

https://ria.ru/20190616/1552842033.html

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россия, валерий фадеев, иосиф сталин (джугашвили), москва, общество