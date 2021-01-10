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Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета
Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:26
2021-01-10T12:44
крушение индонезийского boeing 737-500
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс.Ранее удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море. По словам спасателей, обломки лежат на глубине 23 метра.Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду недалеко от острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.Причины крушения пока не называются.
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крушение индонезийского boeing 737-500

Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета

12:26 10.01.2021 (обновлено: 12:44 10.01.2021)
 
© REUTERS / Willy KurniawaПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Willy Kurniawa
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее удалось найти вероятное место крушения лайнера в Яванском море. По словам спасателей, обломки лежат на глубине 23 метра.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он пропал с экранов радаров, а затем упал в воду недалеко от острова Лаки. При этом, как сообщило Поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал.
По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.
Причины крушения пока не называются.
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