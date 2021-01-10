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Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета
Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:04
2021-01-10T11:04
крушение индонезийского boeing 737-500
яванское море
джоко видодо
джакарта
индонезия
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara.Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.
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яванское море
джакарта
индонезия
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крушение индонезийского boeing 737-500, яванское море, джоко видодо, джакарта, индонезия, в мире

Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета

11:04 10.01.2021
 
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal HidayatПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara.
"От имени индонезийского правительства и народа я выражаю глубокие соболезнования в связи с этим инцидентом", - заявил Видодо.
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 10:08
Иностранцев в упавшем индонезийском самолете не было
Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Яванское мореДжоко ВидодоДжакартаИндонезияВ мире
 
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