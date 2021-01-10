https://ria.ru/20210110/samolet-1592447008.html

Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета

Президент Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением самолета

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T11:04

2021-01-10T11:04

2021-01-10T11:04

крушение индонезийского boeing 737-500

яванское море

джоко видодо

джакарта

индонезия

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara.Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.

https://ria.ru/20210110/samolet-1592443012.html

яванское море

джакарта

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, яванское море, джоко видодо, джакарта, индонезия, в мире