https://ria.ru/20210110/reklama-1592428915.html

Назван способ избавиться от телефонной рекламы

Назван способ избавиться от телефонной рекламы

Те, кому надоели бесконечные звонки с рекламой банковских, медицинских и прочих услуг, сейчас могут использовать только технические средства их блокировки. Но в РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T02:11

2021-01-10T02:11

2021-01-10T02:11

виталий вехов

россия

реклама

технологии

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Те, кому надоели бесконечные звонки с рекламой банковских, медицинских и прочих услуг, сейчас могут использовать только технические средства их блокировки. Но в будущем может появиться и еще один способ борьбы с назойливой телефонной рекламой, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.Он отметил, что сейчас законом не предусмотрен способ раз и навсегда отказаться от рекламы лечения спины и зубов или банковских кредитов. Но, уточнил Вехов, юридический способ борьбы с нежелательной телефонной рекламой может появиться, он предполагает письменный отказ гражданина от получения подобных звонков."В настоящий момент в Государственной думе находятся поправки в закон "О рекламе", которые учитывают нежелание граждан слушать такую телефонную рекламу, но пока это только проект", – объяснил эксперт.

https://ria.ru/20210109/moshennik-1592390563.html

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2021

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виталий вехов, россия, реклама, технологии, общество