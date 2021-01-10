https://ria.ru/20210110/pvo-1592455238.html

В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО

В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО

Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:49

2021-01-10T12:49

2021-01-10T14:26

россия

с-500 "прометей"

су-35с

панцирь-с1

китай

вооружение

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий материал опубликован на портале "Чжунго цзюньван". Автор статьи отметил, что у России "плотная сеть перехвата".Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах.Он также указал на выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Его поставят на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. Не осталась без внимания и система ПЛ-19 "Нудоль". По словам автора, Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и Единая космическая система стали "глазами" российской ПРО, пишет Ши Вэнь.Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, отмечает китайский журналист. Например, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК "Бастион", зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", а также с авиационным соединением Су-35С.Журналист пришел к выводу, что российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран.

https://ria.ru/20201231/istrebitel-1591663139.html

https://ria.ru/20201220/kitay-1590051713.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-500 "прометей", су-35с, панцирь-с1, китай, вооружение