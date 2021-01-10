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В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО
В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО
Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:49
2021-01-10T14:26
россия
с-500 "прометей"
су-35с
панцирь-с1
китай
вооружение
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий материал опубликован на портале "Чжунго цзюньван". Автор статьи отметил, что у России "плотная сеть перехвата".Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах.Он также указал на выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Его поставят на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации. Не осталась без внимания и система ПЛ-19 "Нудоль". По словам автора, Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и Единая космическая система стали "глазами" российской ПРО, пишет Ши Вэнь.Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, отмечает китайский журналист. Например, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК "Бастион", зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", а также с авиационным соединением Су-35С.Журналист пришел к выводу, что российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран.
https://ria.ru/20201231/istrebitel-1591663139.html
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россия, с-500 "прометей", су-35с, панцирь-с1, китай, вооружение

В Китае оценили шансы Запада пробить российский щит ПВО

12:49 10.01.2021 (обновлено: 14:26 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Китайский журналист Ши Вэнь оценил готовность российских противоракетных комплексов оперативно реагировать на военные провокации Запада. Соответствующий материал опубликован на портале "Чжунго цзюньван".
Автор статьи отметил, что у России "плотная сеть перехвата".

"Система противовоздушной обороны на стратегическом направлении запад и юг России была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность ПВО повышена на 20 процентов", — говорится в статье.

Журналист считает, что этого удалось достичь в том числе за счет поставок в войска зенитно-ракетных комплексов С-400 и вывода на боевое дежурство ЗРК С-300В4 на Курилах.
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Он также указал на выдающиеся характеристики почти завершившего государственные испытания зенитно-ракетного комплекса С-500. Его поставят на экспериментальное боевое дежурство в ближайшие годы, говорится в публикации.
Не осталась без внимания и система ПЛ-19 "Нудоль".

"Система способна не только точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, но и уничтожать спутники в пределах орбиты от 200 до 1500 километров", — пишет журналист.

По словам автора, Россия ускорила создание интегрированной системы воздушно-космической обороны и укрепляет построение сети разведки и раннего предупреждения. Наземная радиолокационная сеть дальнего действия и Единая космическая система стали "глазами" российской ПРО, пишет Ши Вэнь.
Кроме того, у российских военных есть система балансирования в воздушно-космической обороне, отмечает китайский журналист. Например, ЗРК С-300В4 может вести систематические боевые операции с местным гарнизоном БРК "Бастион", зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1", а также с авиационным соединением Су-35С.
Журналист пришел к выводу, что российская сеть воздушно-космической обороны готова к отражению ударов, а планы по модернизации превратят ее в важную силу сдерживания западных стран.
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