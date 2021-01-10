Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году
14:29 10.01.2021 (обновлено: 18:31 10.01.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков перечислил три проблемы, с которыми в этом году столкнется Россия. Об этом он написал в телеграм-канале.
Парламентарий считает, что ключевыми проблемами 2021 года станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения внутри США и в их внешней политике.
"Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете <...> плюс развитие собственных интернет-платформ", — отметил сенатор, подчеркнув, что нет сомнений в том, что крупные сетевые гиганты не будут выполнять российские требования.
Ответ на третий вопрос, по его мнению, будет зависеть от способности России противостоять давлению со стороны США, которое, вероятно, увеличится.
При этом, по словам Пушкова, любой признак слабости со стороны Москвы будет восприниматься Вашингтоном как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению.
Сенатор также считает, что диалог по отдельным вопросам, например о продлении СНВ-3, с американской администрацией возможен. Но он будет иметь ограниченный характер и не повлияет на "основное содержание отношений".