https://ria.ru/20210110/pushkov-1592464213.html

Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

Пушков назвал три проблемы, с которыми Россия столкнется в 2021 году

Сенатор Алексей Пушков перечислил три проблемы, с которыми в этом году столкнется Россия. Об этом он написал в телеграм-канале. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T14:29

2021-01-10T14:29

2021-01-10T18:31

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков перечислил три проблемы, с которыми в этом году столкнется Россия. Об этом он написал в телеграм-канале.Парламентарий считает, что ключевыми проблемами 2021 года станут выход из пандемии, диктат интернет-гигантов, а также изменения внутри США и в их внешней политике. Ответ на третий вопрос, по его мнению, будет зависеть от способности России противостоять давлению со стороны США, которое, вероятно, увеличится.При этом, по словам Пушкова, любой признак слабости со стороны Москвы будет восприниматься Вашингтоном как свидетельство успешности давления и приведет к его ужесточению.Сенатор также считает, что диалог по отдельным вопросам, например о продлении СНВ-3, с американской администрацией возможен. Но он будет иметь ограниченный характер и не повлияет на "основное содержание отношений".

https://ria.ru/20210109/pushkov-1592364664.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, алексей пушков, москва, вашингтон (город), сша, политика