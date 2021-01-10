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App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T06:28
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.
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капитолий, дональд трамп, google, apple, москва, сша, в мире

App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение

06:28 10.01.2021 (обновлено: 07:04 10.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".
В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.
"Мы всегда поддерживали различные точки зрения ..., но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы", - приводит телеканал заявление Apple.
Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.
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