App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
06:28 10.01.2021 (обновлено: 07:04 10.01.2021)
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".
В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.
"Мы всегда поддерживали различные точки зрения ..., но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы", - приводит телеканал заявление Apple.
Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.