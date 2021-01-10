https://ria.ru/20210110/prilozhenie-1592435558.html

App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение

App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение

Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T06:28

2021-01-10T06:28

2021-01-10T07:04

капитолий

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании - Amazon Web Services - уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.

https://ria.ru/20210109/tramp-1592391865.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, google, apple, москва, сша, в мире