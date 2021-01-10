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В Приморье девочка погибла при пожаре, возникшем из-за горящей свечи
В Приморье девочка погибла при пожаре, возникшем из-за горящей свечи
Следователи проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки в результате пожара в квартире в Большом Камне Приморского края, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:07
2021-01-10T12:07
2021-01-10T12:07
приморский край
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки в результате пожара в квартире в Большом Камне Приморского края, сообщает краевое СУСК РФ.По предварительным данным следствия, дети зажгли в комнате свечу и оставили ее на некоторое время без присмотра, от пламени свечи произошел пожар. Дети пытались потушить огонь, отчего в квартире возникло сильное задымление."Один ребёнок выбежал на балкон и позвал на помощь, второй спрятался на кухне, надышался угарным газом и впоследствии скончался в больнице", - отмечает СУСК.Как сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту пожара в Большом Камне.
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приморский край, большой камень, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости.
Следователи проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки в результате пожара в квартире в Большом Камне Приморского края
, сообщает краевое СУСК РФ.
"Девятого января 2021 года в квартире дома по улице Гагарина в городе Большой Камень произошло возгорание, во время пожара в квартире находилось двое 11-летних детей. Одна девочка впоследствии скончалась в больнице от отравления угарным газом. По факту смерти ребенка следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, дети зажгли в комнате свечу и оставили ее на некоторое время без присмотра, от пламени свечи произошел пожар. Дети пытались потушить огонь, отчего в квартире возникло сильное задымление.
"Один ребёнок выбежал на балкон и позвал на помощь, второй спрятался на кухне, надышался угарным газом и впоследствии скончался в больнице", - отмечает СУСК.
Как сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту пожара в Большом Камне.
"В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего", - отметил собеседник.