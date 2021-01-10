https://ria.ru/20210110/pozhar-1592452002.html

В Приморье девочка погибла при пожаре, возникшем из-за горящей свечи

В Приморье девочка погибла при пожаре, возникшем из-за горящей свечи

Следователи проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки в результате пожара в квартире в Большом Камне Приморского края, сообщает краевое СУСК РФ. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:07

2021-01-10T12:07

2021-01-10T12:07

приморский край

большой камень

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки в результате пожара в квартире в Большом Камне Приморского края, сообщает краевое СУСК РФ.По предварительным данным следствия, дети зажгли в комнате свечу и оставили ее на некоторое время без присмотра, от пламени свечи произошел пожар. Дети пытались потушить огонь, отчего в квартире возникло сильное задымление."Один ребёнок выбежал на балкон и позвал на помощь, второй спрятался на кухне, надышался угарным газом и впоследствии скончался в больнице", - отмечает СУСК.Как сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры, ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки по факту пожара в Большом Камне.

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592444462.html

приморский край

большой камень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, большой камень, происшествия