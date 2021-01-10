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В Петербурге родители выбросили ребенка из окна, спасая его от пожара
В Петербурге родители выбросили ребенка из окна, спасая его от пожара
Сотрудники полиции поймали ребенка, выпавшего из окна во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, пишет портал "Невские Новости". РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T00:50
2021-01-10T00:50
россия
санкт-петербург
происшествия
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Родители выбросили ребенка из окна во время пожара
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции поймали ребенка, выпавшего из окна во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, пишет портал "Невские Новости".По предварительной информации, вечером в субботу в одной из квартир на Будапештской улице произошел крупный пожар. Утверждается, что родители вытолкнули трехлетнюю девочку из окна горящего дома. Ее удалось спасти полицейским при помощи выброшенного из квартиры одеяла. Ребенок не получил травм.Как рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района, полицейских пообещали представить к награде.Как пишет портал "78.ru" со ссылкой на источники в экстренных службах, пожар ликвидирован, в результате происшествия погиб мужчина. Вероятно, им оказался сын пожилой женщины, которую спасателям удалось вывести с полыхающей жилплощади.
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россия, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге родители выбросили ребенка из окна, спасая его от пожара

00:50 10.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции поймали ребенка, выпавшего из окна во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, пишет портал "Невские Новости".
По предварительной информации, вечером в субботу в одной из квартир на Будапештской улице произошел крупный пожар. Утверждается, что родители вытолкнули трехлетнюю девочку из окна горящего дома. Ее удалось спасти полицейским при помощи выброшенного из квартиры одеяла. Ребенок не получил травм.
Как рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района, полицейских пообещали представить к награде.
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Как пишет портал "78.ru" со ссылкой на источники в экстренных службах, пожар ликвидирован, в результате происшествия погиб мужчина. Вероятно, им оказался сын пожилой женщины, которую спасателям удалось вывести с полыхающей жилплощади.
 
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