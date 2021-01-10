https://ria.ru/20210110/pozhar-1592430140.html

В Петербурге родители выбросили ребенка из окна, спасая его от пожара

В Петербурге родители выбросили ребенка из окна, спасая его от пожара

Сотрудники полиции поймали ребенка, выпавшего из окна во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, пишет портал "Невские Новости". РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T00:50

2021-01-10T00:50

2021-01-10T00:50

россия

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Родители выбросили ребенка из окна во время пожара

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции поймали ребенка, выпавшего из окна во время пожара в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге, пишет портал "Невские Новости".По предварительной информации, вечером в субботу в одной из квартир на Будапештской улице произошел крупный пожар. Утверждается, что родители вытолкнули трехлетнюю девочку из окна горящего дома. Ее удалось спасти полицейским при помощи выброшенного из квартиры одеяла. Ребенок не получил травм.Как рассказали в пресс-службе администрации Фрунзенского района, полицейских пообещали представить к награде.Как пишет портал "78.ru" со ссылкой на источники в экстренных службах, пожар ликвидирован, в результате происшествия погиб мужчина. Вероятно, им оказался сын пожилой женщины, которую спасателям удалось вывести с полыхающей жилплощади.

https://ria.ru/20210109/pozhar-1592408081.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия