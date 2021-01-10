В КБР задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды
18:30 10.01.2021 (обновлено: 20:32 10.01.2021)
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеПолицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в организации в соцсетях финансовой пирамиды и хищении более 120 миллионов рублей у ее участников, сообщает региональное МВД.
Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в одной из соцсетей. В субботу региональное МВД сообщило, что в территориальные подразделения полиции обратились свыше 260 жителей республики. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Отмечалось, что предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 100 миллионов рублей.
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской РеспубликеПолицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
© Фото : Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике
Полицией задержаны подозреваемые в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств в КБР
"В настоящее время сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они – жительницы Кабардино-Балкарии. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания, полицейские проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств дела, всех участников преступной группы и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, предварительно составил свыше 120 миллионов рублей.