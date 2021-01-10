https://ria.ru/20210110/piramida-1592486562.html

В КБР задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды

В КБР задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды

Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в организации в соцсетях финансовой пирамиды и хищении более... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T18:30

2021-01-10T18:30

2021-01-10T20:32

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в организации в соцсетях финансовой пирамиды и хищении более 120 миллионов рублей у ее участников, сообщает региональное МВД.Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в одной из соцсетей. В субботу региональное МВД сообщило, что в территориальные подразделения полиции обратились свыше 260 жителей республики. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Отмечалось, что предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 100 миллионов рублей.Уточняется, что в территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, предварительно составил свыше 120 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210107/moshenniki-1592261656.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия