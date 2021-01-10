https://ria.ru/20210110/peregovory-1592458251.html

В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна

В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна

В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:19

2021-01-10T13:19

2021-01-10T14:52

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

москва

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание они намерены уделить вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Боевые действия продолжались полтора месяца, три попытки заключить перемирие не дали результата, но трехстороннее соглашение, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией в ночь на 10 ноября, оказалось успешным. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201226/karabakh-1591080504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/karabakh-1591903063.html

азербайджан

армения

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, москва