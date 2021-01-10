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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210110/peregovory-1592458251.html
В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна
В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна
В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:19
2021-01-10T14:52
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
москва
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание они намерены уделить вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Боевые действия продолжались полтора месяца, три попытки заключить перемирие не дали результата, но трехстороннее соглашение, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией в ночь на 10 ноября, оказалось успешным. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201226/karabakh-1591080504.html
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, москва

В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна

13:19 10.01.2021 (обновлено: 14:52 10.01.2021)
 
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской Республики
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание они намерены уделить вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
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Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Боевые действия продолжались полтора месяца, три попытки заключить перемирие не дали результата, но трехстороннее соглашение, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией в ночь на 10 ноября, оказалось успешным. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияМосква
 
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