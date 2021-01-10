В Москве по инициативе Путина пройдут переговоры Алиева и Пашиняна
13:19 10.01.2021 (обновлено: 14:52 10.01.2021)
© Фото : Официальный интернет сайт Президента Азербайджанской РеспубликиВстреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Москве 11 января по инициативе президента Владимира Путина состоятся трехсторонние переговоры с участием лидеров Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание они намерены уделить вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
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Кроме того, Путин проведет отдельные беседы с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан возложили ответственность за эскалацию многолетнего конфликта друг на друга. Все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Боевые действия продолжались полтора месяца, три попытки заключить перемирие не дали результата, но трехстороннее соглашение, подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией в ночь на 10 ноября, оказалось успешным. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Армения вернула Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.