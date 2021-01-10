https://ria.ru/20210110/paroli-1592437135.html
Эксперт рассказал, как придумать сложные и надежные пароли
Эксперт рассказал, как придумать сложные и надежные пароли
Современный пользователь должен иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от соцсетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:03
2021-01-10T08:03
2021-01-10T08:03
александр колесов
ростелеком
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Современный пользователь должен иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от соцсетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и интернет-магазинах. Рецепт сложного пароля заключается в его длине, уникальности и способе хранения - не забыть секретный код помогут обычный блокнот или парольные фразы, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищённости компании "Ростелеком" Александр Колесов.По его словам, взломав один аккаунт "жертвы", злоумышленники могут подобрать пароль к личному кабинету на другом сервисе или в интернет-магазине, а также добраться до данных банковской карты, которой оплачиваются покупки. "Это далеко не полный список того, зачем взламывать обычных пользователей сети: будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой сети", - предупреждает он.Первое правило надежного пароля - сложность. "Если вам кажется, что пароль "1q2w3e4r" — это надежный вариант, то вы глубоко ошибаетесь", - указал он.Эксперт рекомендует не использовать логин или электронную почту в качестве пароля: даже с добавлением цифры или символа взломать такой пароль будет несложно. Не стоит также оставлять пароли по умолчанию, например, для домашнего роутера, а также использовать в качестве пароля личную информацию: дата рождения, родной город и другую. Помимо этого, не стоит ставить одинаковые пароли к разным сервисам и придумывать шаблонные пароли, меняя лишь одну цифру. "Если один из этих "шаблонов" украден злоумышленниками, то подобрать остальные пароли им не составит труда", - пояснил Колесов."Если вы не хотите пользоваться вспомогательными программами и считаете самым безопасным хранилищем свой мозг, на помощь могут прийти парольные фразы. Парольная фраза — это последовательность слов. Главное ее преимущество — простота запоминания. Если сравнить уровень сложности парольных фраз и последовательностей случайных символов, окажется, что парольные фразы из четырех слов соответствуют паролям из восьми-девяти случайных символов. Кстати, при включении в парольную фразу цифр и специальных символов ее сложность возрастает", - отметил эксперт.
https://ria.ru/20210102/paroli-1591797676.html
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александр колесов, ростелеком, общество
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Современный пользователь должен иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от соцсетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и интернет-магазинах. Рецепт сложного пароля заключается в его длине, уникальности и способе хранения - не забыть секретный код помогут обычный блокнот или парольные фразы, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищённости компании "Ростелеком
" Александр Колесов
.
По его словам, взломав один аккаунт "жертвы", злоумышленники могут подобрать пароль к личному кабинету на другом сервисе или в интернет-магазине, а также добраться до данных банковской карты, которой оплачиваются покупки. "Это далеко не полный список того, зачем взламывать обычных пользователей сети: будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой сети", - предупреждает он.
Первое правило надежного пароля - сложность. "Если вам кажется, что пароль "1q2w3e4r" — это надежный вариант, то вы глубоко ошибаетесь", - указал он.
Эксперт рекомендует не использовать логин или электронную почту в качестве пароля: даже с добавлением цифры или символа взломать такой пароль будет несложно. Не стоит также оставлять пароли по умолчанию, например, для домашнего роутера, а также использовать в качестве пароля личную информацию: дата рождения, родной город и другую. Помимо этого, не стоит ставить одинаковые пароли к разным сервисам и придумывать шаблонные пароли, меняя лишь одну цифру. "Если один из этих "шаблонов" украден злоумышленниками, то подобрать остальные пароли им не составит труда", - пояснил Колесов.
"Какую же хитрую комбинацию придумать? Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов. Главное — его запомнить. Очевидно, что пользователи в первую очередь думают не о безопасности, а о том, чтобы не забыть новый пароль. Значит, надо совместить эти два критерия. Старый "дедовский" способ — записать информацию в блокнот", - советует он.
"Если вы не хотите пользоваться вспомогательными программами и считаете самым безопасным хранилищем свой мозг, на помощь могут прийти парольные фразы. Парольная фраза — это последовательность слов. Главное ее преимущество — простота запоминания. Если сравнить уровень сложности парольных фраз и последовательностей случайных символов, окажется, что парольные фразы из четырех слов соответствуют паролям из восьми-девяти случайных символов. Кстати, при включении в парольную фразу цифр и специальных символов ее сложность возрастает", - отметил эксперт.
"Простые пароли взламываются за секунды. Одинаковые пароли к разным сервисам — это плохо. Сложный пароль тоже может оказаться неуникальным и будет украден. Популярные и украденные пароли есть в базах, которые хакеры используют для быстрого подбора ключа. Для создания надежных паролей лучше использовать генераторы случайных комбинаций. Альтернатива случайным комбинациям — парольная фраза минимум из четырех слов", - подытожил он.