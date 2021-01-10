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Тюменские власти назвали возможную причину пожара в пансионате
Тюменские власти назвали возможную причину пожара в пансионате
Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном пансионате под Тюменью, при котором погибли семь человек, сообщает... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:03
2021-01-10T15:03
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном пансионате под Тюменью, при котором погибли семь человек, сообщает оперативный штаб региона.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.Кроме того, по его словам, "в Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано".
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюмень, происшествия

Тюменские власти назвали возможную причину пожара в пансионате

15:03 10.01.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской областиЛиквидация пожара в частном доме в поселке Боровский Тюменского района
Ликвидация пожара в частном доме в поселке Боровский Тюменского района - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном пансионате под Тюменью, при котором погибли семь человек, сообщает оперативный штаб региона.
По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.
Тушение пожара в частном доме по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 21:10
Соседка рассказала о задержанной владелице пансионата под Тюменью

"Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском - нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане", - приводит оперштаб слова начальника регионального главка МЧС Артура Хачатряна.

Кроме того, по его словам, "в Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано".
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТюменьПроисшествия
 
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