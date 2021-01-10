https://ria.ru/20210110/pansionat-1592467489.html

Тюменские власти назвали возможную причину пожара в пансионате

Тюменские власти назвали возможную причину пожара в пансионате

Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном пансионате под Тюменью, при котором погибли семь человек, сообщает... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:03

2021-01-10T15:03

2021-01-10T15:03

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации печного оборудования могло стать причиной пожара в частном пансионате под Тюменью, при котором погибли семь человек, сообщает оперативный штаб региона.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.Кроме того, по его словам, "в Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано".

https://ria.ru/20210109/pansionat-1592424678.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюмень, происшествия