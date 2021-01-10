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Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса
Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что Владимир Путин пока не прививался от COVID-19. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:52
2021-01-10T15:52
2021-01-10T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что Владимир Путин пока не прививался от COVID-19.Сообщения о том, что российский лидер вакцинировался от коронавируса, появились в Telegram."Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам", — сказал на это Песков.На декабрьской большой пресс-конференции сам президент говорил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста. Он отметил, что массовая вакцинация позволит создать общенациональный популяционный иммунитет, и призвал россиян прислушиваться к рекомендациям врачей.Позже Минздрав разрешил использовать вакцину "Спутник V" для людей старше 60 лет. Как отмечалось, в этой возрастной группе препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов. Песков тогда заявил РИА Новости, что президент сам сообщит, когда решит привиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости
. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва"
, что Владимир Путин
пока не прививался от COVID-19.
Сообщения о том, что российский лидер вакцинировался от коронавируса, появились в Telegram.
"Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам", — сказал на это Песков.
На декабрьской большой пресс-конференции сам президент говорил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста. Он отметил, что массовая вакцинация позволит создать общенациональный популяционный иммунитет, и призвал россиян прислушиваться к рекомендациям врачей.
Позже Минздрав разрешил использовать вакцину "Спутник V" для людей старше 60 лет. Как отмечалось, в этой возрастной группе препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов. Песков тогда заявил РИА Новости, что президент сам сообщит, когда решит привиться.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.