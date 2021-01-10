https://ria.ru/20210110/oproverg-1592472332.html

Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса

Песков опроверг сообщения о вакцинации Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что Владимир Путин пока не прививался от COVID-19. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:52

2021-01-10T15:52

2021-01-10T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что Владимир Путин пока не прививался от COVID-19.Сообщения о том, что российский лидер вакцинировался от коронавируса, появились в Telegram."Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам", — сказал на это Песков.На декабрьской большой пресс-конференции сам президент говорил, что планирует вакцинироваться, когда это станет возможно для людей его возраста. Он отметил, что массовая вакцинация позволит создать общенациональный популяционный иммунитет, и призвал россиян прислушиваться к рекомендациям врачей.Позже Минздрав разрешил использовать вакцину "Спутник V" для людей старше 60 лет. Как отмечалось, в этой возрастной группе препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90 процентов. Песков тогда заявил РИА Новости, что президент сам сообщит, когда решит привиться.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592432547.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество