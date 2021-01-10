https://ria.ru/20210110/oon-1592500688.html

Генсек ООН назвал две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире

Генсек ООН назвал две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире

Дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, являются основными препятствиями для установления режима прекращения огня во... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:11

2021-01-10T22:11

2021-01-10T22:11

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

ливия

сирия

оон

в мире

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, являются основными препятствиями для установления режима прекращения огня во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.В 2020 году он призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.По его словам, большая часть вооруженных конфликтов в мире сегодня являются внутренними. "Но мы видим, как множество других стран вовлекаются и осложняют ситуацию", - указал он.Он привел в пример Ливию, где внешние силы сильно осложняют решение конфликта.Он указал, что есть некоторый прогресс в ряде ситуаций. "В Сирии прекращение огня более-менее держится, несмотря на то, что ситуация далека от совершенной. И напротив, мы очень медленно движемся в вопросе политического решения", - заявил он.

https://ria.ru/20210110/god-1592496661.html

https://ria.ru/20210110/konfrontatsiya-1592495775.html

https://ria.ru/20201211/spad-1588839080.html

ливия

сирия

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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, ливия, сирия, оон, в мире