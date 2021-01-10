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Генсек ООН назвал две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире
Генсек ООН назвал две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире
Дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, являются основными препятствиями для установления режима прекращения огня во... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T22:11
2021-01-10T22:11
антониу гутерреш
генеральная ассамблея оон
ливия
сирия
оон
в мире
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, являются основными препятствиями для установления режима прекращения огня во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.В 2020 году он призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.По его словам, большая часть вооруженных конфликтов в мире сегодня являются внутренними. "Но мы видим, как множество других стран вовлекаются и осложняют ситуацию", - указал он.Он привел в пример Ливию, где внешние силы сильно осложняют решение конфликта.Он указал, что есть некоторый прогресс в ряде ситуаций. "В Сирии прекращение огня более-менее держится, несмотря на то, что ситуация далека от совершенной. И напротив, мы очень медленно движемся в вопросе политического решения", - заявил он.
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антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, ливия, сирия, оон, в мире

Генсек ООН назвал две проблемы, мешающие прекращению огня во всем мире

22:11 10.01.2021
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 10 янв – РИА Новости. Дефицит доверия и деструктивные действия внешних сил, вмешивающихся в конфликты, являются основными препятствиями для установления режима прекращения огня во всем мире, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.
В 2020 году он призвал прекратить огонь во всех конфликтах мира и сосредоточиться на борьбе с пандемией.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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"Правда в том, что на нашем пути к миру и глобальному прекращению огня есть две основные сложности. Первая – недостаток доверия. Дефицит доверия – это препятствие, мешающее объединять людей, договариваться и останавливать конфликт. И вторая – деструктивные силы", - сказал Гутерреш.

По его словам, большая часть вооруженных конфликтов в мире сегодня являются внутренними. "Но мы видим, как множество других стран вовлекаются и осложняют ситуацию", - указал он.
Он привел в пример Ливию, где внешние силы сильно осложняют решение конфликта.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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"Нам необходимо обеспечить прекращение такого рода вмешательства государств, которые подрывают возможность сторон договориться. Поэтому так важно единство Совета безопасности. Вот почему так важно, чтобы крупные державы были способны преодолеть разногласия и были способны работать вместе для налаживания некоего порядка в международной ситуации. Нам нужен сильный Совбез, который смог бы принимать решения и исполнять их с тем, чтобы объявляемые режимы прекращения огня соблюдались", - отметил генсек.

Он указал, что есть некоторый прогресс в ряде ситуаций. "В Сирии прекращение огня более-менее держится, несмотря на то, что ситуация далека от совершенной. И напротив, мы очень медленно движемся в вопросе политического решения", - заявил он.

"У нас есть прекращение огня в Ливии. Нам удалось достичь мирного соглашения в Судане. В Южном Судане режим прекращения огня соблюдается нерегулярно", - заключил он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНЛивияСирияООНВ мире
 
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