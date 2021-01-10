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В Испании из-за непогоды погибли четыре человека
В Испании из-за непогоды погибли четыре человека
Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снегопад, дожди, сильные порывы ветра - в зависимости от региона - унесла жизни как РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T00:33
2021-01-10T00:33
педро санчес
андалусия
мадрид (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снегопад, дожди, сильные порывы ветра - в зависимости от региона - унесла жизни как минимум четырех человек. Мадрид полностью парализован, уборочная техника не справляется. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.Число жертв стихии увеличилось до четырех, ранее МВД сообщал о трех погибших - мужчина и женщина погибли в Андалусии, их машину унесла река, еще один мужчина был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо (сообщество Мадрид). Погиб от переохлаждения бездомный в провинции Сарагоса, сообщила местная полиция.Железнодорожное движение в Мадриде прекращено, из-за этого прервано сообщение между другими регионами, поскольку столица находится в центре страны и многие поезда идут через нее. С вечера пятницы закрыт аэропорт "Барахас", когда он возобновит работу, не известно. Гражданской Гвардии и дорожно-транспортной службе DGT в субботу удалось вытащить большую часть машин, которые оказались заблокированы на трассах с вечера пятницы. Движение затруднено на более чем 650 дорогах, 133 из них полностью перекрыты, в сообществе Мадрид и ряде других регионов обязательно использовать цепи. Грузовики не могут передвигаться во всем сообществе Мадрид, а их водители, которых стихия застала в дороге, дожидаются улучшения обстановки на специальных площадках.Власти Мадрида обратились к владельцам гостиниц оказывать помощь и принимать тех, кто по каким-либо причинам не может выбраться из города.Несколько человек оказались заблокированы в морге, расположенном под Мадридом, сообщил в эфире телеканала TVE один из тех, кто там оказался. Дорога от морга полностью заметена снегом и Гражданская гвардия сообщила, что сможет оказать помощь в лучшем случае в понедельник.В первую очередь расчищают подъезды к больницам, а также стратегические трассы. МВД в субботу также пообещало, что распределение вакцины от коронавируса будет продолжаться – в сопровождении машин ведомства.Снегоуборочной техники не хватает. Большинство дорог в самом городе заметены, ситуация осложняется тем, что под ногами начал образовываться лед, а ветки деревьев не выдерживают и обрушиваются под грузом снега, полностью перегораживая узкие улицы.В сообществе Мадрид, в граничащим с ним Кастилии-и-Леоне, а также некоторых других регионах, отменены занятия в школах в понедельник и вторник. О столице и области отменены все культурные и спортивные мероприятия, включая матч Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.Власти убедительно просят местных жителей не выходить из домов, однако в субботу весь город был буквально заполнен людьми – они играли в снежки, сооружали снеговиков и катались на лыжах прямо на улицах, на которых практически не было никакого движения транспорта.По словам властей, в ближайшие дни ситуация еще больше осложнится, поскольку снег превратится в гололед, кроме того, в начале недели ожидается понижение температуры.Помимо Мадрида красный уровень опасности введен в Арагоне, Валенсии, Кастилии-ла-Манче и Каталонии. Всего повышенный уровень угрозы введен в 36 из 50 провинций страны.Власти страны, в том числе короли Испании и премьер Педро Санчес, призывают жителей к максимальной осторожности. Руководство министерств и власти Мадрида убедительно просят жителей не выходить на улицу.
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
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андалусия
мадрид (город)
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Кадры с улиц заснеженного Мадрида
В Мадриде аномальная погода. Выпал снег и некоторые деревья сломались под тяжестью осадков.
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педро санчес, андалусия, мадрид (город), испания, в мире

В Испании из-за непогоды погибли четыре человека

00:33 10.01.2021
 
© РИА Новости / Елена ШестернинаСнегопад в Мадриде
Снегопад в Мадриде - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снегопад, дожди, сильные порывы ветра - в зависимости от региона - унесла жизни как минимум четырех человек. Мадрид полностью парализован, уборочная техника не справляется. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
Число жертв стихии увеличилось до четырех, ранее МВД сообщал о трех погибших - мужчина и женщина погибли в Андалусии, их машину унесла река, еще один мужчина был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо (сообщество Мадрид). Погиб от переохлаждения бездомный в провинции Сарагоса, сообщила местная полиция.
"Это абсолютно беспрецедентная ситуация. Мы знали, что Филомена будет действовать жестко, но это гораздо жестче прогнозов", - заявила министр обороны Маргарита Роблес в интервью испанскому государственному радио. В ряде районов Испании, в том числе Мадриде и Толедо, военные привлечены к устранению последствий стихии.
Железнодорожное движение в Мадриде прекращено, из-за этого прервано сообщение между другими регионами, поскольку столица находится в центре страны и многие поезда идут через нее. С вечера пятницы закрыт аэропорт "Барахас", когда он возобновит работу, не известно. Гражданской Гвардии и дорожно-транспортной службе DGT в субботу удалось вытащить большую часть машин, которые оказались заблокированы на трассах с вечера пятницы. Движение затруднено на более чем 650 дорогах, 133 из них полностью перекрыты, в сообществе Мадрид и ряде других регионов обязательно использовать цепи. Грузовики не могут передвигаться во всем сообществе Мадрид, а их водители, которых стихия застала в дороге, дожидаются улучшения обстановки на специальных площадках.
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Несколько человек оказались заблокированы в морге, расположенном под Мадридом, сообщил в эфире телеканала TVE один из тех, кто там оказался. Дорога от морга полностью заметена снегом и Гражданская гвардия сообщила, что сможет оказать помощь в лучшем случае в понедельник.
В первую очередь расчищают подъезды к больницам, а также стратегические трассы. МВД в субботу также пообещало, что распределение вакцины от коронавируса будет продолжаться – в сопровождении машин ведомства.
Снегоуборочной техники не хватает. Большинство дорог в самом городе заметены, ситуация осложняется тем, что под ногами начал образовываться лед, а ветки деревьев не выдерживают и обрушиваются под грузом снега, полностью перегораживая узкие улицы.
В сообществе Мадрид, в граничащим с ним Кастилии-и-Леоне, а также некоторых других регионах, отменены занятия в школах в понедельник и вторник. О столице и области отменены все культурные и спортивные мероприятия, включая матч Атлетико Мадрид и Атлетик Бильбао.
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Власти убедительно просят местных жителей не выходить из домов, однако в субботу весь город был буквально заполнен людьми – они играли в снежки, сооружали снеговиков и катались на лыжах прямо на улицах, на которых практически не было никакого движения транспорта.
По словам властей, в ближайшие дни ситуация еще больше осложнится, поскольку снег превратится в гололед, кроме того, в начале недели ожидается понижение температуры.
Помимо Мадрида красный уровень опасности введен в Арагоне, Валенсии, Кастилии-ла-Манче и Каталонии. Всего повышенный уровень угрозы введен в 36 из 50 провинций страны.
Власти страны, в том числе короли Испании и премьер Педро Санчес, призывают жителей к максимальной осторожности. Руководство министерств и власти Мадрида убедительно просят жителей не выходить на улицу.
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