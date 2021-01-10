https://ria.ru/20210110/neft-1588751852.html

Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть в 2021 году

Радужные перспективы: сколько будет стоить нефть в 2021 году

Цены на нефть — на самом высоком уровне за восемь месяцев. Так рынок отреагировал на новости о вакцинах и решение ОПЕК+. Аналитики ждут оживления мировой... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:00

2021-01-10T08:01

цены на нефть

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на нефть — на самом высоком уровне за восемь месяцев. Так рынок отреагировал на новости о вакцинах и решение ОПЕК+. Аналитики ждут оживления мировой экономики, снятия ограничений и роста спроса на черное золото. Как высоко могут подняться котировки в наступившем году — в материале РИА Новости. Умеренное улучшениеВ 2020-м мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения. Сказался комплекс факторов, главные из которых — перепроизводство сырья при резком падении спроса, а также пандемия и повсеместные ограничения. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.Борьба с коронавирусом усиливается, становясь все более успешной. Оценки спроса на нефть в 2021-м будут скорректированы в сторону увеличения, полагает Reuters.Впрочем, несмотря на оптимизм, положение по-прежнему нестабильное. Международное рейтинговое агентство Fitch ждет восстановления спроса на нефть только при условии быстрого прогресса в вакцинации населения. И, по мнению аналитиков, улучшения будут "умеренными".ОПЕК+ удивилаВ начале декабря страны альянса ОПЕК+ решили увеличить добычу в январе на 500 тысяч баррелей в сутки. Дальнейшее определят по итогам ежемесячных министерских заседаний. При этом срок действия новых договоренностей не установили.Котировки сразу взлетели до восьмимесячного максимума, Brent уверенно приближается к 50 долларам за баррель. И рубль несколько укрепился."Компромисс заключается в том, что мы постепенно, равными шагами, восстанавливаем добычу до уровня, который предусмотрен соглашением. Я надеюсь, что это произойдет в течение квартала", — разъяснил вице-премьер России Александр Новак.Неясная ситуацияАналитики указывают: вариант плавного увеличения добычи, одобренный ОПЕК+, выгоден России, не способной быстро расширить производство из-за технологических особенностей и растянутой инфраструктуры. Однако в начале года предложение нефти может оказаться избыточным."В апреле добыча увеличится уже на два миллиона баррелей в сутки при прогнозируемом повышении спроса на второй квартал лишь до 96,1 миллиона. Опережение роста предложения над спросом после 1 января означает, что максимальные котировки Brent на горизонте ближайших пяти месяцев были именно в декабре", — отмечает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс".В компании прогнозируют котировки в диапазоне 40-60 долларов в течение года — в зависимости с эффектом от вакцинации и снятия трансграничных ограничений.Впрочем, любые неприятные сюрпризы способны изменить ситуацию. Ведь не все производители нефти входят в альянс — и им ничто не мешает наращивать добычу."Нефтяные котировки в 2021-м представляются в диапазоне 37-42 доллара за баррель. Давление на цены окажут продолжающаяся пандемия и ее последствия, а также возможное стремление участников ОПЕК+ нарастить добычу для пополнения своих бюджетов", — добавляет Владимир Волков, директор казначейства РГС Банка.До шестидесятиС другой стороны, ведущие американские банки предсказывают взлет нефти до 60 долларов, Goldman Sachs — даже до 65. При этом зимой потребление сократится на три миллиона баррелей в сутки, что лишь частично компенсируется спросом на отопление и закупками Китая, пока лучше всех справляющегося с коронавирусом."Но зимние проблемы — лишь небольшое препятствие на пути нефтяного рынка к нормализации, как и вторая волна COVID-19", — пишут аналитики банка в обзоре.Спрос на топливо, обеспечивающий более половины мирового потребления нефти, создаст дефицит в 1,6 миллиона баррелей в сутки, полагают в BofA. Откроются коммерческие хранилища, накопившие излишки на миллиард баррелей. Средняя цена нефти за год составит 50 долларов, говорится в обзоре банка. Однако не стоит забывать, что один из ключевых рисков — снятие санкций с Ирана, вероятное при Байдене, и быстрое возвращение иранских баррелей на мировой рынок.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/astrazeneca-1588745644.html

https://ria.ru/20201209/neft-1588435518.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/neft-1588678118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, fitch ratings, опек, международное энергетическое агентство, китай, brent, иран, сша, экономика