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Лукашенко поиронизировал над "недемократической" Белоруссией
Лукашенко поиронизировал над "недемократической" Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" оценил перспективы проведения нового... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:53
2021-01-10T16:49
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
александр лукашенко
владимир зеленский
минск
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" оценил перспективы проведения нового нормандского саммита в Минске."Не в Минске. Мы же недемократическая страна уже", — сыронизировал он.Президент отметил, что при необходимости Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров, однако, по его мнению, на это не согласятся западные страны.Встреча "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, прошла в Минске в 2015 году. Тогда лидеры стран согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий в Донбассе.В России не раз отмечали, что Украина не выполняет договоренности. В начале января замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев намерен инициировать в 2021 году новую встречу в нормандском формате, где будет обсуждаться вопрос установления мира на Донбассе на украинских условиях.Ряд западных стран, в частности, государства Евросоюза, ввели персональные санкции против некоторых белорусских официальных лиц, в том числе и Лукашенко. Их обвинили в фальсификации результатов выборов и насилии над участниками акций протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.
https://ria.ru/20210110/shutka-1592467126.html
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, александр лукашенко, владимир зеленский, минск, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко поиронизировал над "недемократической" Белоруссией

15:53 10.01.2021 (обновлено: 16:49 10.01.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" оценил перспективы проведения нового нормандского саммита в Минске.
"Не в Минске. Мы же недемократическая страна уже", — сыронизировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 15:00
Лукашенко пошутил о звонке Путину
Президент отметил, что при необходимости Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров, однако, по его мнению, на это не согласятся западные страны.
Встреча "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, прошла в Минске в 2015 году. Тогда лидеры стран согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий в Донбассе.
В России не раз отмечали, что Украина не выполняет договоренности. В начале января замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев намерен инициировать в 2021 году новую встречу в нормандском формате, где будет обсуждаться вопрос установления мира на Донбассе на украинских условиях.
Ряд западных стран, в частности, государства Евросоюза, ввели персональные санкции против некоторых белорусских официальных лиц, в том числе и Лукашенко. Их обвинили в фальсификации результатов выборов и насилии над участниками акций протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 12:56Протесты в Белоруссии
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