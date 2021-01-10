https://ria.ru/20210110/minsk-1592472556.html

Лукашенко поиронизировал над "недемократической" Белоруссией

Лукашенко поиронизировал над "недемократической" Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" оценил перспективы проведения нового... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:53

2021-01-10T15:53

2021-01-10T16:49

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" оценил перспективы проведения нового нормандского саммита в Минске."Не в Минске. Мы же недемократическая страна уже", — сыронизировал он.Президент отметил, что при необходимости Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров, однако, по его мнению, на это не согласятся западные страны.Встреча "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, прошла в Минске в 2015 году. Тогда лидеры стран согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий в Донбассе.В России не раз отмечали, что Украина не выполняет договоренности. В начале января замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев намерен инициировать в 2021 году новую встречу в нормандском формате, где будет обсуждаться вопрос установления мира на Донбассе на украинских условиях.Ряд западных стран, в частности, государства Евросоюза, ввели персональные санкции против некоторых белорусских официальных лиц, в том числе и Лукашенко. Их обвинили в фальсификации результатов выборов и насилии над участниками акций протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал 80,1% голосов.

https://ria.ru/20210110/shutka-1592467126.html

https://ria.ru/20210107/lukashenko-1592228614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, александр лукашенко, владимир зеленский, минск, белоруссия, украина, в мире