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Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T04:35
2021-01-10T04:35
илон маск
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.
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илон маск, tesla motors, джефф безос, spacex, майкл блумберг, москва, экономика

Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов

04:35 10.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongГлава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019
Глава компании Tesla Илон Маск во время презентации автомобиля Tesla Model Y. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.
Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.
Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.
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