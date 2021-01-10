https://ria.ru/20210110/mask-1592433665.html
Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T04:35
2021-01-10T04:35
2021-01-10T04:35
илон маск
tesla motors
джефф безос
spacex
майкл блумберг
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155181/34/1551813412_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_cc956c94023d707169e5393783cd1093.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.
https://ria.ru/20210108/mask-1592303973.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/34/1551813412_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c318f0e07129723af28320a97a45cfb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, джефф безос, spacex, майкл блумберг, москва, экономика