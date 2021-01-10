https://ria.ru/20210110/mask-1592433665.html

Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов

Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T04:35

2021-01-10T04:35

2021-01-10T04:35

илон маск

tesla motors

джефф безос

spacex

майкл блумберг

москва

экономика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 миллиардов и достигло 209 миллиардов долларов.Ранее в январе Маск впервые поднялся на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса. Состояние Маска на тот момент выросло до 195 миллиардов долларов, и Безос оказался на второй строчке с капиталом в 185 миллиардов долларов. Безос находился на первом месте с 2017 года.Такая динамика связана с ростом стоимости акций компании Tesla.

https://ria.ru/20210108/mask-1592303973.html

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илон маск, tesla motors, джефф безос, spacex, майкл блумберг, москва, экономика