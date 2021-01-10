https://ria.ru/20210110/lukashenko-1592469182.html
Сын Лукашенко назвал его "отвратительным пациентом"
Сын Лукашенко назвал его "отвратительным пациентом"
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что они с отцом переболели COVID-19 летом прошлого года. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:25
2021-01-10T15:25
2021-01-10T15:25
здоровье - общество
белоруссия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
николай лукашенко
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что они с отцом переболели COVID-19 летом прошлого года.Отвечая на вопрос, является ли он послушным пациентом, белорусский лидер заявил: "Ну разве президенты бывают послушными?".Он добавил, что его отец отказывается делать то, что нужно, даже когда "приводишь факты, конкретные примеры <…> из, можно сказать, соседней палаты". "И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — пояснил сын главы государства.Лукашенко возразил, что он пытался побыстрее вылечиться, так как до послания белорусскому парламенту и народу оставалось пять дней.Александр Лукашенко сообщил в конце июля 2020 года, что бессимптомно переболел коронавирусом. По его словам, перебороть инфекцию ему помогли прогулки и занятия спортом. Глава Белоруссии рассказал, что не знал о своей болезни и не мог о ней подумать, так как был "как белка в колесе".
https://ria.ru/20210110/lukashenko-1592433141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, белоруссия, коронавирус covid-19, николай лукашенко, александр лукашенко, в мире
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко
Николай в эфире телеканала "Россия 1
" рассказал, что они с отцом переболели COVID-19
летом прошлого года.
Отвечая на вопрос, является ли он послушным пациентом, белорусский лидер заявил: "Ну разве президенты бывают послушными?".
"Он очень плохой пациент, отвратительный просто", — отметил Николай.
Он добавил, что его отец отказывается делать то, что нужно, даже когда "приводишь факты, конкретные примеры <…> из, можно сказать, соседней палаты".
"И от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", — пояснил сын главы государства.
Лукашенко возразил, что он пытался побыстрее вылечиться, так как до послания белорусскому парламенту и народу оставалось пять дней.
Александр Лукашенко сообщил в конце июля 2020 года, что бессимптомно переболел коронавирусом. По его словам, перебороть инфекцию ему помогли прогулки и занятия спортом. Глава Белоруссии рассказал, что не знал о своей болезни и не мог о ней подумать, так как был "как белка в колесе".