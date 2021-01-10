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Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега
Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега
Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:48
2021-01-10T16:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В воскресенье в ряде районов Кубани выпал снег.ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных проблемах, с которыми столкнутся гости и жители края в связи с сильными осадками в виде дождя, мокрого снега, снега и гололеда, а также ухудшением видимости на дорогах.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия

Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега

15:48 10.01.2021 (обновлено: 16:20 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивЗдание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В воскресенье в ряде районов Кубани выпал снег.
ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных проблемах, с которыми столкнутся гости и жители края в связи с сильными осадками в виде дождя, мокрого снега, снега и гололеда, а также ухудшением видимости на дорогах.

"Аэропорт Краснодар ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. По данным на 15:00, задержан 21 рейс. Отменены 5 рейсов из Краснодара: АК "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, АК "ЮТэйр" в Сочи, а также АК "Россия" и "Победа" в Санкт-Петербург. На запасной аэродром ушли 10 воздушных судов. Пять в Ростов-на-Дону, три в Минводы, по одному в Анапу и Домодедово", - говорится в сообщении.

Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 16:35Сказано в эфире
Пассажирка рассказала о ситуации в аэропорту, где задержали многие рейсы
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
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