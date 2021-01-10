Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега

"Аэропорт Краснодар ограничил прием воздушных судов до 17:00 в связи с продолжающимся усилением осадков и необходимостью расчистки аэродрома от снега. По данным на 15:00, задержан 21 рейс. Отменены 5 рейсов из Краснодара: АК "Аэрофлот" и "Победа" в Москву, АК "ЮТэйр" в Сочи, а также АК "Россия" и "Победа" в Санкт-Петербург. На запасной аэродром ушли 10 воздушных судов. Пять в Ростов-на-Дону, три в Минводы, по одному в Анапу и Домодедово", - говорится в сообщении.