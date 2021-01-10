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Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега
Краснодарский аэропорт ограничил прием самолетов из-за снега
Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:48
2021-01-10T15:48
2021-01-10T16:20
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Аэропорт Краснодара ограничил прием самолетов из-за усиления снега, вылеты 21 рейса задержаны, 10 бортов ушли на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.В воскресенье в ряде районов Кубани выпал снег.ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило о возможных проблемах, с которыми столкнутся гости и жители края в связи с сильными осадками в виде дождя, мокрого снега, снега и гололеда, а также ухудшением видимости на дорогах.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия