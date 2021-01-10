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Попова рассказала о единственном россиянине с новым штаммом коронавируса
Попова рассказала о единственном россиянине с новым штаммом коронавируса
"Британский" штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, симптомов у него не было, он уже не выделяет вирус, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:38
2021-01-10T21:38
2021-01-10T21:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Британский" штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, симптомов у него не было, он уже не выделяет вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)