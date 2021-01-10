https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592499779.html

Попова рассказала о единственном россиянине с новым штаммом коронавируса

Попова рассказала о единственном россиянине с новым штаммом коронавируса

"Британский" штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, симптомов у него не было, он уже не выделяет вирус, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T21:38

2021-01-10T21:38

2021-01-10T21:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Британский" штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, симптомов у него не было, он уже не выделяет вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)