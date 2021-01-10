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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592499389.html
Эксперт объяснил, чем грозит обнаруженный в России новый штамм COVID-19
Эксперт объяснил, чем грозит обнаруженный в России новый штамм COVID-19
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РЕН ТВ предположил, что в России не будут вводиться особые меры из-за выявления... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:32
2021-01-10T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РЕН ТВ предположил, что в России не будут вводиться особые меры из-за выявления "британского" штамма коронавируса."Если придерживаться всех мер профилактики, то есть дистанцирования и ношения средств индивидуальной респираторной защиты, то нет большого значения, насколько заразный штамм", — отметил он.Эксперт напомнил, что в Британии отмечали более высокую заразность нового штамма, однако по другим критериям он не отличается от прочих вариаций вируса. Медик добавил, что основной защитой от инфекции по-прежнему должна стать вакцинация, или формирование естественного иммунитета.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса. Его нашли у одного из россиян, вернувшихся из Великобритании.О новой мутации коронавируса стало известно в декабре. Как позднее подтвердил британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, этот штамм распространяется быстрее и требует большей осторожности. Тем не менее пока у специалистов нет оснований полагать, что вариация вируса провоцирует более высокую смертность или же более тяжелое течение болезни. Российские специалисты подчеркивали, что отечественные вакцины будут также эффективны и для этой разновидности инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания, общество

Эксперт объяснил, чем грозит обнаруженный в России новый штамм COVID-19

21:32 10.01.2021 (обновлено: 23:01 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РЕН ТВ предположил, что в России не будут вводиться особые меры из-за выявления "британского" штамма коронавируса.
"Если придерживаться всех мер профилактики, то есть дистанцирования и ношения средств индивидуальной респираторной защиты, то нет большого значения, насколько заразный штамм", — отметил он.
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Эксперт напомнил, что в Британии отмечали более высокую заразность нового штамма, однако по другим критериям он не отличается от прочих вариаций вируса. Медик добавил, что основной защитой от инфекции по-прежнему должна стать вакцинация, или формирование естественного иммунитета.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса. Его нашли у одного из россиян, вернувшихся из Великобритании.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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