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https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592494229.html
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:13
2021-01-10T23:57
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании. В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, великобритания

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

20:13 10.01.2021 (обновлено: 23:57 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".
Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании.
В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.
Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.
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