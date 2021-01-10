https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592494229.html
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T20:13
2021-01-10T20:13
2021-01-10T23:57
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_2c281bb8191c3b54a6d657c1693cee84.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании. В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592487522.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d13c969cc27858cea2042d77854b0044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, великобритания