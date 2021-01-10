https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592494229.html

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T20:13

2021-01-10T20:13

2021-01-10T23:57

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

великобритания

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 1".Она пояснила, что эту мутацию вируса выявили у одного человека при обследований россиян, вернувшихся из Великобритании. В середине декабря стало известно о новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которую обнаружили в Британии. Как позднее подтвердил местный консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый штамм распространяется быстрее и требует от населения большей осторожности.Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что у него более высокая смертность или более тяжелое течение болезни.

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592487522.html

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2021

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, великобритания