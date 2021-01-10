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Медик рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19
Медик рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с коронавирусом, обратив... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:21
2021-01-10T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
оксфордский университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с коронавирусом, обратив внимание на рост случаев деменции.Как отметила медик со ссылкой на специалистов Оксфордского университета, психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента, переболевшего коронавирусом. При этом в ряде случаев они впервые диагностируются после заражения COVID-19."Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома", - предположила Повторейко, признавшись, что медики пока не могут в полной мере оценить последствия COVID-19.Повторейко сообщила также, что в декабре в стационаре начал работать психолог-кинезиолог, а в январе Великолукский филиал инфекционной больницы пополнил штат врачом-психиатром.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, оксфордский университет

Медик рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19

17:21 10.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевМедицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с коронавирусом, обратив внимание на рост случаев деменции.

"Еще в начале пандемии мы начали фиксировать серьёзные изменения поведенческих реакций у пациентов с COVID-19. Но связывали это преимущественно со страхом перед неизвестной болезнью и нагнетающей обстановкой в обществе", - написала Повторейко в воскресенье в своем Instagram.

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Как отметила медик со ссылкой на специалистов Оксфордского университета, психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента, переболевшего коронавирусом. При этом в ряде случаев они впервые диагностируются после заражения COVID-19.
"Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома", - предположила Повторейко, признавшись, что медики пока не могут в полной мере оценить последствия COVID-19.
"По наблюдению специалистов, преимущественно все изменения в той или иной степени обратимы, но не всегда. Особенно тревожным оказалось удвоение случаев деменции - как правило, необратимого состояния - через три месяца после положительного результата теста на COVID-19 по сравнению с другими заболеваниями", - рассказала главврач Псковской инфекционной больницы.
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Повторейко сообщила также, что в декабре в стационаре начал работать психолог-кинезиолог, а в январе Великолукский филиал инфекционной больницы пополнил штат врачом-психиатром.
"Кроме своевременной диагностики у постели пациентов (и), при необходимости, назначении терапии, наши специалисты готовы работать с родственниками пациентов. COVID-19 требует комплексного подхода и оказание помощи должно быть всеобъемлющим", - заключила медик.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииОксфордский университет
 
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