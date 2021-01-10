https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592480688.html

Медик рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19

Медик рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с COVID-19

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с коронавирусом, обратив... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:21

2021-01-10T17:21

2021-01-10T17:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

оксфордский университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала о возможных расстройствах психики у пациентов с коронавирусом, обратив внимание на рост случаев деменции.Как отметила медик со ссылкой на специалистов Оксфордского университета, психические расстройства выявляются у каждого пятого пациента, переболевшего коронавирусом. При этом в ряде случаев они впервые диагностируются после заражения COVID-19."Возможно, мы имеем дело с вирусным энцефалитом или это реактивные состояния на фоне интоксикационного синдрома", - предположила Повторейко, признавшись, что медики пока не могут в полной мере оценить последствия COVID-19.Повторейко сообщила также, что в декабре в стационаре начал работать психолог-кинезиолог, а в январе Великолукский филиал инфекционной больницы пополнил штат врачом-психиатром.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/putin-1592478344.html

https://ria.ru/20210110/faktor-1592479523.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, оксфордский университет