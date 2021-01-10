https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592469455.html
Более десяти тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19
Более десяти тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19
Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:24
2021-01-10T15:24
2021-01-10T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр поблагодарил доноров за то, что они в это непростое время отдают малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592449558.html
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество