https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592469455.html

Более десяти тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

Более десяти тысяч москвичей стали донорами плазмы для больных COVID-19

Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:24

2021-01-10T15:24

2021-01-10T15:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Уже 10,5 тысячи жителей Москвы стали донорами плазмы для пациентов с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Мэр поблагодарил доноров за то, что они в это непростое время отдают малую частицу себя, помогая многим другим легче и быстрее справиться с болезнью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592449558.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество