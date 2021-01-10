https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592456281.html
Минздрав проработает дополнительные поставки вакцины от COVID в Петербург
Минздрав проработает дополнительные поставки вакцины от COVID в Петербург
Власти Петербурга обсуждают с Минздравом РФ возможность дополнительных поставок вакцины против коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:01
2021-01-10T13:01
2021-01-10T13:01
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Власти Петербурга обсуждают с Минздравом РФ возможность дополнительных поставок вакцины против коронавируса, сообщил губернатор города Александр Беглов."Переговорил с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о дополнительной поставке городу вакцин. Продолжаем вакцинацию в приоритетном порядке врачей и учителей", - написал он в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Всего в город поступило 22 692 комплектов доз вакцины, на субботу в поликлиниках было в наличии 11 095 доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/sputnik-1592420674.html
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михаил мурашко, александр беглов, санкт-петербург, общество