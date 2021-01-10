https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592449298.html

В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19

В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19

За сутки в России подтверждены 456 смертей с COVID-19, 77 из них - в Москве, общее число погибших выросло до 61 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T11:33

2021-01-10T11:33

2021-01-10T11:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 456 смертей с COVID-19, 77 из них - в Москве, общее число погибших выросло до 61 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 77 человек, в Санкт-Петербурге - 50, в Подмосковье - 20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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