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В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19
За сутки в России подтверждены 456 смертей с COVID-19, 77 из них - в Москве, общее число погибших выросло до 61 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:33
2021-01-10T11:33
2021-01-10T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 456 смертей с COVID-19, 77 из них - в Москве, общее число погибших выросло до 61 837, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве скончались 77 человек, в Санкт-Петербурге - 50, в Подмосковье - 20.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество