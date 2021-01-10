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В России усилили контроль оборота наличных и безналичных расчетов

В России усилили контроль оборота наличных и безналичных расчетов

Вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон, нововведения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T00:19

2021-01-10T00:19

2021-01-10T01:12

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

центральный банк рф (цб рф)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон, нововведения ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.Речь идет об "антиотмывочном" законе №115. Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.По словам экспертов, поправки нацелены на борьбу с коррупционерами и желающими уйти от налогов людьми.Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, так государство отреагировало на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджетюПартнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко подчеркнула, что поправки создают проблемы для серой" и "черной" бухгалтерии, так как нововведение сделает обналичивание "крайне дорогим удовольствием".Тем не менее, добавила эксперт, поправки почти не коснутся добросовестный бизнес, поскольку для него от этих поправок нет особых изменений, а в некотором плане ему станет даже проще.Также теперь под обязательным контролем окажутся все сделки с недвижимостью больше 3 миллионов рублей. Рыбалко пояснила, что в связи с этим старые "схемы риелторов" для снижения налоговой нагрузки перестанут работать.Как сообщили в Банке России минувшей осенью, финансовые организации начнут обращать особое внимание на ряд вещей при сделках с недвижимость, в частности на дробление ее стоимости. В случае сомнений банки сообщат в контролирующие органы, заявила эксперт.Также финансовые организации будут проверять денежные суммы в ячейках и направлять информацию о них в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя выдадут продавцу недвижимости по зарегистрированному договору купли-продажи недвижимости, заключила Рыбалко.

https://ria.ru/20210109/minimum-1592375522.html

https://ria.ru/20210109/nalog-1589126041.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), москва, общество, экономика