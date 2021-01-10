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Эксперт рассказал, зачем нужные секретные коды смартфона
Эксперт рассказал, зачем нужные секретные коды смартфона
Как правило, их используют сотрудники сервисных центров – с помощью этих комбинаций цифр они получают доступ к необходимой для ремонта информации, рассказал... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T02:12
2021-01-10T02:12
станислав косарев
россия
смартфоны
синергия
технологии
общество
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Как правило, их используют сотрудники сервисных центров – с помощью этих комбинаций цифр они получают доступ к необходимой для ремонта информации, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.Как правило, это такие данные, как отображение IMEI (серийного номера), версия прошивки и модель устройства, тестовое меню (проверка динамика, вибрации, микрофона, камеры, Bluetooth, заливка экрана одним цветом, проверка сенсора, подсветки)C помощью сервисных кодов можно выяснить характеристики вашего смартфона, а также протестировать его отдельные элементы, утверждает эксперт.Обычному пользователю такую информацию знать не обязательно. "Важно понимать, что некоторые коды могут привести к полному сбросу всех настроек или иным нежелательным событиям, поэтому лишний раз лучше не искушать судьбу", — советует Косарев.
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станислав косарев, россия, смартфоны, синергия, технологии, общество

Эксперт рассказал, зачем нужные секретные коды смартфона

02:12 10.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Как правило, их используют сотрудники сервисных центров – с помощью этих комбинаций цифр они получают доступ к необходимой для ремонта информации, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
Как правило, это такие данные, как отображение IMEI (серийного номера), версия прошивки и модель устройства, тестовое меню (проверка динамика, вибрации, микрофона, камеры, Bluetooth, заливка экрана одним цветом, проверка сенсора, подсветки)
C помощью сервисных кодов можно выяснить характеристики вашего смартфона, а также протестировать его отдельные элементы, утверждает эксперт.
Обычному пользователю такую информацию знать не обязательно. "Важно понимать, что некоторые коды могут привести к полному сбросу всех настроек или иным нежелательным событиям, поэтому лишний раз лучше не искушать судьбу", — советует Косарев.
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Станислав КосаревРоссияСмартфоныСинергияТехнологииОбщество
 
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