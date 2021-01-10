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Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии
Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии
Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ,... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:16
2021-01-10T19:51
президентские выборы в киргизии — 2021
цик киргизии
фарит мухаметшин
совет федерации рф
снг
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин.Делегация Совфеда, в которую входят шесть сенаторов, является частью делегации наблюдателей межпарламентской ассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам Мухаметшина, наблюдатели посетили 9-12 участков каждый.По его оценке, на участках также в целом сохраняется спокойная обстановка.Мухаметшин рассказал, что еще на прошлых выборах наблюдатели от МПА СНГ обращали внимание ЦИК Киргизии на необходимость обеспечить повышенную безопасность избирательных участков.В то же время он отметил невысокую явку на выборах.Согласно данным ЦИК, в выборах президента на 16.00 местного времени (13.00 мск) приняли участие около 26,59% избирателей. На парламентских выборах 4 октября 2020 года, результаты которых впоследствии были отменены, за аналогичный период на участки пришли почти 37% избирателей.
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президентские выборы в киргизии — 2021, цик киргизии, фарит мухаметшин, совет федерации рф, снг, киргизия, в мире

Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии

15:16 10.01.2021 (обновлено: 19:51 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщины с бюллетенями на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики
Женщины с бюллетенями на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин.
Делегация Совфеда, в которую входят шесть сенаторов, является частью делегации наблюдателей межпарламентской ассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам Мухаметшина, наблюдатели посетили 9-12 участков каждый.
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"Выборы идут в спокойном режиме... Идут открыто, демократично, обеспечены все избирательные участки необходимой техникой, аппаратурой, обеспечена безопасность, обучены члены избирательных комиссий. Очень опытные люди везде", - заявил агентству Мухаметшин.

По его оценке, на участках также в целом сохраняется спокойная обстановка.

"Абсолютно спокойная, рабочая. Абсолютно с большим желанием есть у всех настрой, чтобы тот кандидат, который сегодня будет избран, на него, конечно, возлагают большие надежды, что придет стабильность. Что он обратит внимание больше на экономику, на социальные проблемы, чтобы улучшить жизнь народа", - отметил член Совфеда.

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Мухаметшин рассказал, что еще на прошлых выборах наблюдатели от МПА СНГ обращали внимание ЦИК Киргизии на необходимость обеспечить повышенную безопасность избирательных участков.

"В этом году на самом высоком уровне создана рабочая группа с участием председателя ЦИК, раньше такого не было. В составе - представители, на уровне заместителей руководителей, правоохранительных и государственных органов. И мы заметили, что в этом году очень хорошо организована безопасность участков", - отметил сенатор.

В то же время он отметил невысокую явку на выборах.
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"Наверное, будет ниже, чем по прогнозам. Ниже, чем октябрьские выборы в парламент", - посетовал он.

Согласно данным ЦИК, в выборах президента на 16.00 местного времени (13.00 мск) приняли участие около 26,59% избирателей. На парламентских выборах 4 октября 2020 года, результаты которых впоследствии были отменены, за аналогичный период на участки пришли почти 37% избирателей.
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021ЦИК КиргизииФарит МухаметшинСовет Федерации РФСНГКиргизияВ мире
 
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