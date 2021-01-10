https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592468697.html

Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии

Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии

Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ,... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:16

2021-01-10T15:16

2021-01-10T19:51

президентские выборы в киргизии — 2021

цик киргизии

фарит мухаметшин

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БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин.Делегация Совфеда, в которую входят шесть сенаторов, является частью делегации наблюдателей межпарламентской ассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам Мухаметшина, наблюдатели посетили 9-12 участков каждый.По его оценке, на участках также в целом сохраняется спокойная обстановка.Мухаметшин рассказал, что еще на прошлых выборах наблюдатели от МПА СНГ обращали внимание ЦИК Киргизии на необходимость обеспечить повышенную безопасность избирательных участков.В то же время он отметил невысокую явку на выборах.Согласно данным ЦИК, в выборах президента на 16.00 местного времени (13.00 мск) приняли участие около 26,59% избирателей. На парламентских выборах 4 октября 2020 года, результаты которых впоследствии были отменены, за аналогичный период на участки пришли почти 37% избирателей.

https://ria.ru/20210110/vybory-1592455621.html

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

https://ria.ru/20210110/vybory-1591204122.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, цик киргизии, фарит мухаметшин, совет федерации рф, снг, киргизия, в мире