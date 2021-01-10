https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592468697.html
Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии
Сенатор рассказал об обстановке на выборах в Киргизии
Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ,... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:16
2021-01-10T15:16
2021-01-10T19:51
президентские выборы в киргизии — 2021
цик киргизии
фарит мухаметшин
совет федерации рф
снг
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592466125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55c6d14a224176d633d6815fc93f0124.jpg
БИШКЕК, 10 янв – РИА Новости. Голосование на досрочных выборах президента Киргизии идет спокойно, но с невысокой явкой, заявил РИА Новости руководитель делегации Совета Федерации РФ, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Фарит Мухаметшин.Делегация Совфеда, в которую входят шесть сенаторов, является частью делегации наблюдателей межпарламентской ассамблеи Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам Мухаметшина, наблюдатели посетили 9-12 участков каждый.По его оценке, на участках также в целом сохраняется спокойная обстановка.Мухаметшин рассказал, что еще на прошлых выборах наблюдатели от МПА СНГ обращали внимание ЦИК Киргизии на необходимость обеспечить повышенную безопасность избирательных участков.В то же время он отметил невысокую явку на выборах.Согласно данным ЦИК, в выборах президента на 16.00 местного времени (13.00 мск) приняли участие около 26,59% избирателей. На парламентских выборах 4 октября 2020 года, результаты которых впоследствии были отменены, за аналогичный период на участки пришли почти 37% избирателей.
https://ria.ru/20210110/vybory-1592455621.html
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html
https://ria.ru/20210110/vybory-1591204122.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592466125_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6c28ccedd854e30a28f98990889bf3f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в киргизии — 2021, цик киргизии, фарит мухаметшин, совет федерации рф, снг, киргизия, в мире