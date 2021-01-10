https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

Фаворит президентской гонки в Киргизии оценил отношения с Россией

Фаворит президентской гонки в Киргизии оценил отношения с Россией

Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T08:42

2021-01-10T08:42

2021-01-10T10:07

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592248759_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dff33277f22700fcac3a28a12acdaa77.jpg

БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией."У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это", — сказал он журналистам.В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков в октябре был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов после парламентских выборов.На главный государственный пост претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.Одновременно с выборами президента проходит референдум по выбору формы правления в республике. Избирателям предлагают три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30 процентов избирателей и большинство из них не выберет вариант "против всех".

https://ria.ru/20210110/vybory-1591204122.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире