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Фаворит президентской гонки в Киргизии оценил отношения с Россией
Фаворит президентской гонки в Киргизии оценил отношения с Россией
Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T08:42
2021-01-10T10:07
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией."У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это", — сказал он журналистам.В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков в октябре был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов после парламентских выборов.На главный государственный пост претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.Одновременно с выборами президента проходит референдум по выбору формы правления в республике. Избирателям предлагают три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30 процентов избирателей и большинство из них не выберет вариант "против всех".
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире

Фаворит президентской гонки в Киргизии оценил отношения с Россией

08:42 10.01.2021 (обновлено: 10:07 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАгитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкек
Агитационный билборд кандидата в президенты Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Бишкек - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Фаворит президентских выборов в Киргизии, бывший исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров заявил, что в случае победы настроен на продолжение стратегических и союзнических отношений с Россией.
"У нас с Россией уже 30 лет союзнические отношения. Это наш самый главный стратегический партнер. Мы будем продолжать это", — сказал он журналистам.
В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков в октябре был вынужден подать в отставку из-за массовых протестов после парламентских выборов.
На главный государственный пост претендуют 17 человек — политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Порога явки на выборах нет — их признают состоявшимися при любом числе проголосовавших.
Одновременно с выборами президента проходит референдум по выбору формы правления в республике. Избирателям предлагают три варианта: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех". Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30 процентов избирателей и большинство из них не выберет вариант "против всех".
Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Вчера, 02:17
Процедура выборов президента Киргизии
 
Президентские выборы в Киргизии — 2021Садыр ЖапаровКиргизияВ мире
 
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