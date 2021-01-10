https://ria.ru/20210110/ischeznovenie-1592436023.html

Зарубежные СМИ заметили "исчезновение" китайского миллиардера Джека Ма

Зарубежные СМИ заметили "исчезновение" китайского миллиардера Джека Ма

Слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba, миллиардера Джека Ма, расползающиеся по китайским социальным сетям, достигли страниц РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T07:06

2021-01-10T07:06

2021-01-10T07:09

aliexpress

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Зарубежные СМИ заметили исчезновение основателя AliExpress

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Слухи об исчезновении одного из богатейших людей Китая, основателя Alibaba, миллиардера Джека Ма, расползающиеся по китайским социальным сетям, достигли страниц мировых СМИ - с конца октября он не появлялся на публике, после того как раскритиковал деятельность финансовых регуляторов Китая и выступил против курса КНР в отношении технологических компаний."Исчезновение миллиардера", "Где Джек Ма?", "Джек Ма пропал?" гласили заголовки газет Telegraph, Forbes, Financial Times, телеканалов CNN, Fox, ABC и многих других изданий на этой неделе.Как отмечает телеканал ABC, миллиардер не появлялся на публике более двух месяцев. Его последнее появление, похоже, было 31 октября, тогда Джек Ма принял участие в мероприятии Alibaba, которое транслировалось в прямом эфире.По некоторым сообщениям, отмечает телеканал, он пропустил грандиозный финал своего собственного реалити-шоу Africa's Business Heroes, несмотря на то что должен был выполнять роль главного судьи. Ранее Джек Ма говорил, что с нетерпением ждал этого события."В китайских социальных сетях быстро и широко распространяются слухи о том, где он находится, поскольку его вероятное исчезновение последовало за скандальной речью, которую он произнес на саммите 24 октября", - пишет телеканал.В декабре главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении компании Alibaba.Ранее принадлежавшая Alibaba финтех-компания Ant Group сообщила о планах привлечь через двойное первичное публичное размещение акций компании (IPO) на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах 34,5 миллиарда долларов, что должно было стать крупнейшим в мире размещением на биржах. Однако 3 ноября обе биржи отстрочили IPO компании. СМИ связывали это с выступлением основателя компании Alibaba Джеком Ма, который раскритиковал финансовых регуляторов страны.Позднее Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Джек Ма предлагал передать часть активов Ant Group правительству. Как сообщает издание, предложение бизнесмена не помогло спасти IPO после того, как Джек Ма выступил против курса КНР в отношении технологических компаний. Источники в правительстве Китая утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин "лично приказал" китайским регуляторам изучить возможные риски, связанные с Ant, и закрыть IPO.Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

https://ria.ru/20201225/alibaba-1590858487.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/kitay-1580686822.html

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

aliexpress, джек ма, си цзиньпин, alibaba group, forbes, москва, китай, в мире