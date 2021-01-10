В Иране начали проектирование нового тяжеловодного реактора
18:49 10.01.2021 (обновлено: 19:53 10.01.2021)
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Иранские ядерщики приступили к проектированию нового реактора, наподобие тяжеловодного реактора в Араке, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.
"Организация атомной энергии Ирана сообщила, что занимается подготовкой графика (работ) по проектировке реактора, схожего с тяжеловодным реактором в Араке", - сказал Амуи агентству ISNA, отметив, что вскоре на этот счет будет представлен отчет.
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В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.
Закон также предполагает довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячи центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних также обязывают довести до 1 тысячи за один год.
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В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Иран уже приступил к производству высокообогащенного урана и к работам по установке центрифуг новых поколений.
Из других положений - "оптимизация" тяжеловодного реактора в Араке, перепроектирование которого предполагала ядерная сделка, чтобы он не производил оружейный плутоний, а также строительство еще одного тяжеловодного реактора мощностью 40 МВТ для производства радиоизотопов.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Основная цель закона - добиться отмены санкций.
Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.