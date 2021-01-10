https://ria.ru/20210110/iran-1592488474.html

В Иране начали проектирование нового тяжеловодного реактора

В Иране начали проектирование нового тяжеловодного реактора

Иранские ядерщики приступили к проектированию нового реактора, наподобие тяжеловодного реактора в Араке, сообщил представитель комитета внешней политики и... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T18:49

2021-01-10T18:49

2021-01-10T19:53

мохсен фахризаде

хасан роухани

магатэ

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иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Иранские ядерщики приступили к проектированию нового реактора, наподобие тяжеловодного реактора в Араке, сообщил представитель комитета внешней политики и национальной безопасности Ирана Абольфазль Амуи.В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Закон также предполагает довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячи центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних также обязывают довести до 1 тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Иран уже приступил к производству высокообогащенного урана и к работам по установке центрифуг новых поколений.Из других положений - "оптимизация" тяжеловодного реактора в Араке, перепроектирование которого предполагала ядерная сделка, чтобы он не производил оружейный плутоний, а также строительство еще одного тяжеловодного реактора мощностью 40 МВТ для производства радиоизотопов.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Основная цель закона - добиться отмены санкций.Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20210105/uran-1592006788.html

европа

тегеран (город)

иран

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мохсен фахризаде, хасан роухани, магатэ, европа, тегеран (город), иран, в мире