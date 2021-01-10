США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Высылка Ираном инспекторов МАГАТЭ из страны должна получить всеобщее осуждение, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"Изгнание Ираном международных инспекторов должно быть встречено всеобщим осуждением", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте госдепа.
В нем отмечается, что угроза Ирана выслать инспекторов является чем-то большим, чем просто нарушение СВПД. Как заявляет Помпео, у Ирана есть юридическое обязательство предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ. "Таким образом, нарушение этих обязательств будет выходить за рамки прошлых действий Ирана, несовместимых с его ядерными обязательствами в рамках СВПД", - отмечает госсекретарь США.
Ранее член президиума парламента Ирана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, Тегеран вышлет инспекторов МАГАТЭ, если к 21 февраля санкции против страны не будут сняты.
По его словам, таким образом Иран приостановит выполнение доппротокола о проверках МАГАТЭ в соответствии с ранее принятым законом.
В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.
Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Закон также предполагает довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Иран уже приступил к производству высокообогащенного урана и к работам по установке центрифуг новых поколений.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Основная цель закона - добиться отмены санкций.
Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.