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США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
Высылка Ираном инспекторов МАГАТЭ из страны должна получить всеобщее осуждение, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T05:23
2021-01-10T05:23
мохсен фахризаде
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вашингтон
майк помпео
парламент ирана
хасан роухани
магатэ
европа
тегеран (город)
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Высылка Ираном инспекторов МАГАТЭ из страны должна получить всеобщее осуждение, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.В нем отмечается, что угроза Ирана выслать инспекторов является чем-то большим, чем просто нарушение СВПД. Как заявляет Помпео, у Ирана есть юридическое обязательство предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ. "Таким образом, нарушение этих обязательств будет выходить за рамки прошлых действий Ирана, несовместимых с его ядерными обязательствами в рамках СВПД", - отмечает госсекретарь США.Ранее член президиума парламента Ирана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, Тегеран вышлет инспекторов МАГАТЭ, если к 21 февраля санкции против страны не будут сняты.По его словам, таким образом Иран приостановит выполнение доппротокола о проверках МАГАТЭ в соответствии с ранее принятым законом.В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.Закон также предполагает довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Иран уже приступил к производству высокообогащенного урана и к работам по установке центрифуг новых поколений.Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Основная цель закона - добиться отмены санкций.Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.
https://ria.ru/20210108/iran-1592311243.html
https://ria.ru/20210107/roukhani-1592212229.html
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мохсен фахризаде, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон, майк помпео, парламент ирана, хасан роухани, магатэ, европа, тегеран (город), иран, в мире

США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ

05:23 10.01.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Высылка Ираном инспекторов МАГАТЭ из страны должна получить всеобщее осуждение, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.
"Изгнание Ираном международных инспекторов должно быть встречено всеобщим осуждением", - сообщается в заявлении, размещенном на сайте госдепа.
В нем отмечается, что угроза Ирана выслать инспекторов является чем-то большим, чем просто нарушение СВПД. Как заявляет Помпео, у Ирана есть юридическое обязательство предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ. "Таким образом, нарушение этих обязательств будет выходить за рамки прошлых действий Ирана, несовместимых с его ядерными обязательствами в рамках СВПД", - отмечает госсекретарь США.
Ранее член президиума парламента Ирана Ахмад Амирабади Фарахани заявил, Тегеран вышлет инспекторов МАГАТЭ, если к 21 февраля санкции против страны не будут сняты.
По его словам, таким образом Иран приостановит выполнение доппротокола о проверках МАГАТЭ в соответствии с ранее принятым законом.
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В начале декабря в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство отказаться от доппротокола с МАГАТЭ по расширенным проверкам ядерной деятельности, если в течение двух месяцев с момента "вступления в силу" закона стороны сделки не выполнят соглашение.
Депутаты настаивают на нормализации банковских операций и экспорта нефти в Европу, чему мешают санкции США.
Закон также предполагает довести обогащение урана до 20% (и выше, если этот будет необходимо), а также задействование в течение трех месяцев центрифуг новых поколений: 1 тысячу центрифуг IR-2M и минимум 174 центрифуги IR-6. Количество последних обязывают довести до 1 тысячи за один год.
В то же время ядерная сделка предполагает только использование центрифуг первого поколения IR-1 и обогащение урана на уровне 3,67%. Иран уже приступил к производству высокообогащенного урана и к работам по установке центрифуг новых поколений.
Постановление готовилось давно, однако в свете убийства высокопоставленного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент рассмотрел его в ускоренном режиме. Основная цель закона - добиться отмены санкций.
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Президент Ирана Хасан Роухани, первоначально выступивший против закона, ранее заявлял, что Тегеран фактически год назад, когда сократил выполнение ядерных обязательств, отказался от положений ядерной сделки по обогащению урана и центрифугам – тем пунктам, на выполнении которых в своем законе настаивают парламентарии.
 
Мохсен ФахризадеСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ВашингтонМайк ПомпеоПарламент ИранаХасан РоуханиМАГАТЭЕвропаТегеран (город)ИранВ мире
 
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